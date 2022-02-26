東方日報B1：俄早作準備　無懼歐美經濟制裁

俄羅斯入侵烏克蘭，美國和歐洲揚言要加大經濟制裁力度。不過，俄國早有準備，不但在過去數年內一直推動「去美元化」，而且上月起更破格地為虛擬貨幣「一哥」比特幣交易「開綠燈」，亦未封殺相關挖礦，為突破西方制裁鋪路，現時反而是歐美不欲將俄國踢出國際支付系統。同一時間，俄羅斯透露，擁有超過4.5萬億盧布(逾4,170億港元)預算資金可自由支配，並強調宏觀經濟穩定，對制裁「未驚過」。

作為被西方制裁的「常客」，俄羅斯一直在為應對制裁做準備，分析師指出，俄羅斯多年來推動「去美元化」，大幅減持美債、從主權財富基金中排除美元資產，目前俄國央行外匯儲備的美元佔比已在4年間，由最少四成大減至16%。

目前俄羅斯擁有超過6,000億美元的外儲和黃金，由於該國去年國內生產總值(GDP)估計有1.7萬億美元，按國際標準，外儲足夠應對經濟運作。俄官方也強調，有足夠財政資源維持金融體系應付制裁。

瑞信亦料俄羅斯彈藥充足，在境外仍持有約3,000億美元(約2.34萬億港元)外匯，無論是因制裁而遭凍結，抑或因怕被凍結而流走，都足以動搖貨幣市場。回看2018年俄國沽售美債套現，有策略師估計，套現後有大約2,000億美元以貨幣掉期形式持有，1,000億美元則存放在海外銀行。

據統計，歐盟佔全世界對俄貸款約七成，令成員國擔心對俄制裁會傷及自身。雖然歐盟正式簽署對俄制裁措施，將切斷俄70%的銀行體系與國際金融市場的聯繫，惟對於將該國踢出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)，則未能達成一致。SWIFT是連接全球數千家金融機構的網絡，基本上銀行間跨境轉帳都需要藉此完成交易，若被剔出，則無法用美元結算，而要用本國貨幣，或只能與其他已簽訂貨幣互換協議的國家進行貿易。

據俄官方的ROSSWIFT顯示，該國是SWIFT用戶第二多的國家，約有300家俄羅斯銀行和機構參與，80%以上信貸透過該系統結算。

美、德兩國為首，以及歐盟部分成員國不願將俄剔出SWIFT支付系統，是因「殺敵一千，自損八百」，使歐美債權人難以收回資金，是以美國將這招視為撒手鐧。另外，俄國與其最大貿易夥伴中國共同構建了另一套國際結算網絡，加上早前放寬對比特幣的限制，方便資金出入國門，變相突破制裁。以致歐美的制裁淪為隔靴搔癢，實際作用輕微，只是俄羅斯股匯受挫，億萬富豪率先受打擊，在不足24小時內，俄國116名富豪身家共蒸發390億美元，市傳瑞銀已向一些用俄羅斯債券做抵押的客戶追繳保證金。

誠然，制裁俄國亦恐釀成火燒連環船，據英國牛津經濟研究院估算，此次衝突將拉低今年全球經濟增長0.2個百分點，即降至3.8%。通脹加快、世界貿易停滯及市場混亂，此3大因素將為全球經濟帶來沉重負擔。

相比俄國，毫無準備的烏克蘭經濟更慘，世界銀行表示，正準備向烏克蘭政府提供融資等直接支持的方案。世銀行長馬爾帕斯發聲明稱，隨時可向烏克蘭提供快速支付融資。他早前已表明，世銀準備在3月底前向烏克蘭撥款3.5億美元。國際貨幣基金組織（IMF）則表示，正評估烏克蘭戰事對經濟的影響。