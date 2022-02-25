【產經評論】風蕭蕭兮易水寒　美元霸權不復返

俄烏開火，西方國家至今雖對俄羅斯施以各種制裁，惟始終沒有觸及俄國石油出口及環球銀行金融電訊協會(SWIFT)使用權限兩大關鍵領域，對烏態度大概就是「愛莫能助」。對金融市場而言，這些年一直推動去美元化的俄國，彷彿在向世界宣示，美元霸權今非昔比，世界不再由美霸說了算，對眼前這場百年變局，誠然具有深遠的意義。

早前俄烏紛爭，歐美都煞有介事要護烏，其中美國拜登政府更揚言一旦美俄開火，將會是一場世界大戰，予人強硬且主戰的態度。可實際上，美國猶如在賭「話事啤」，靠嚇！俄國也似乎早看穿美國底牌。一如預期，中國舉行的國際體壇盛事完結不到一周，即傳來俄烏開戰，至今歐美行動，只在於對俄國實施各式的制裁，並無意加入戰圈。

再看歐美對俄的制裁行動，始終未觸及兩大關鍵：第一是無採取措施限制俄國的石油出口，這是俄經濟命脈；第二是無將俄國從SWIFT剔除，這是切斷俄國美元交易的根本。這兩招都被視為制裁俄國的有力工具，但歐美至今未行動，主要是當前通脹加劇，兩強都不欲因為制裁俄國石油出口而令油價狂飆，讓通脹失控甚至觸發本國經濟衰退。

至於無將俄國排除於SWIFT之外，亦是避免因俄國無法進行跨境匯兌，導致國際交易中斷，造成貨幣波動，嚴重衝擊以美元計價的石油及天然氣貿易。畢竟，SWIFT內各國都以美元交易，當今已有不少新興國主張用本幣進行貿易結算，若輕言把俄國踢出，其他國家看在眼裏，只會加速減少使用美元交易，此舉將削弱SWIFT的影響力，長遠更會對美元體系造成傷害。這些問題，拜登政府心知肚明，也是俄國睇通美國底牌，佔盡上風的關鍵。

事實上，近幾年俄國是去美元化的先軀，其主權基金去年已清空美元資產。早前中俄簽訂一億噸石油及巨額天然氣合約，也是使用歐元結算，一則歐元是美元以外全球第二大貨幣；二則也好來個以子之矛攻子之盾，以歐美利益矛盾來分化敵人。俄國正在透過一場東歐戰役，來加速推演全球貨幣戰，終極目的是要推翻美元霸權。

眼下歐洲經濟復甦動力不繼，美國債台高築、通脹高企且貨幣政策行將逆轉，拜登政府還須為國會中期選舉活動作準備，可見歐美都沒有多大意欲在這個時候與全球第二大軍事強國正面衝突。這個劇本推演，大概都在俄國掌握之內。列強博弈，世界從此多事，即使疫情退卻，只怕全球經濟非但難復舊觀，更大的挑戰還在後頭。