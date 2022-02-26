致富智庫：通脹猛如「虎」　嚴選4大投資工具保值至上

傳統華人社會普遍會向下一代灌輸積穀防饑的觀念，推廣至理財方面，更鼓吹「存錢是美德」、「不要先使未來錢」等等，好不容易才累積一定的財富，不過，近年各國央行大舉量化寬鬆(QE)，加上受累新冠肺炎肆虐超過兩年，均推高通脹。面對全球通脹猛如「虎」，普羅市民應該盡早透過投資去減慢身家被蠶食的苦果。

根據富達環球退休調查顯示，55歲或以上受訪者所擁有的資產中位數約160萬元。假設每年通脹幅度為3%，資產價值將在25年後大減逾半，跌至76萬元；若每年通脹達4%，資產價值更會大幅縮水到僅餘60萬元。

又舉個例，如果大家在30年內無間斷地每月儲起5,000元，在30年後可儲起180萬元，但當每年通脹率維持在3%，這筆資產會跌至116.2萬元，貶值35.4%。相反，如果轉為每月5,000元用作投資，並取得4.5%平均年回報率，資產便增至逾243萬元，從而減輕通脹帶來的負面影響。當然，如何作出理性投資，避免因投資失利而令資產加速貶值更為關鍵。其中，選對投資工具是重要的一步，以下將介紹4大投資工具，究竟邊類適合你？

【股票：長揸ESG概念 收息股值博】

股票是港人最熟悉的投資工具之一，而過往不少研究顯示，股票亦是最大機會可跑贏通脹的資產。適度通脹通常伴隨着經濟及企業利潤有增長，因而利好股票投資，但要注意，欠缺深入分析的短線炒賣猶如賭博，有機會連本金亦輸掉，還是要從長線投資角度審慎入市，並作合適的資產配置。

早前有基金公司分析2022年投資環境時表示，聯合國氣候峰會達成的減碳要求共識，將導致商品價格上升壓力加大，並使全球經濟出現滯脹風險，亦即經濟停滯不前，但物價持續上升的現象。因此，為了抗衡通脹環境，應增加股票在投資組合中的比重。其中，環境、社會及管治(ESG)相關的公司不妨納入退休金理財規劃中。

原因是愈來愈多基金在投資前會加入審視ESG數據，以判斷公司的投資價值。ESG數據雖未必可從財務報表中找到，但這無形資產卻是股份估值的重要組成因素，而ESG評分較好的企業股價表現往往跑贏大市。疫情期間，ESG投資更加快增長，市場預期這增長趨勢將持續。

此外，不少投資者也會買入收息股抗通脹。然而，在揀選時要注意，除留意股息率高低和派息穩定性之外，亦要了解公司業務可否跟隨經濟增長。一般而言，金融與地產股在通脹環境下，股價較大機會向上，而公用股有穩定的現金流，派息相對穩定，股息亦可用作對沖部分生活開支上升。

【債券：iBond回報有保證 美TIPS諗得過】

通脹上升的環境不利債券投資者，若配合利率上升，債券價值更進一步遭蠶食，中途沽貨有機會蝕價而蒙受損失。即使持有債券至到期取回全部本金，但固定派發的利息亦已被物價上升而令吸引力削弱。

不過，市場上仍有一些可對抗通脹的債券種類，對港人而言，較熟悉的應是港府發行的通脹掛鈎債券(iBond)。以去年發行的第8批iBond為例，設有保底息2厘，亦即保證每年回報2%。

若然香港綜合消費物價指數(CPI)在參照期內的平均值高於2%，iBond亦會跟隨增加派息，帶來抗通脹的效果。

然而，iBond較適宜在初始發行時認購，持有至到期或中途沽出均可，但若然在二手市場中途買入，難以確保有賺無蝕。

海外方面，美國抗通脹債券(TIPS)是一種可用於保護投資者免受通脹損害的債券。它由美國財政部發行，特點是本金會跟隨美國CPI調節，當通脹率上升，TIPS本金部分跟隨上升，派息也因而增加。

【黃金：入市渠道多 衰在無息收】

黃金常被認為可抗通脹和貨幣貶值，主要是看重其保值能力相對現金高，以及作為資金避風港。不過，要留意黃金不能產生利息，而在通脹率上升時，央行往往會加息，這會增加持有黃金的機會成本，稍為削弱黃金的抗通脹能力。

現時投資黃金的方式有很多，如銀行提供的紙黃金計劃，存戶可以用黃金存摺記錄買了多少黃金；市民亦可直接到銀行和金舖購買實金；持有證券戶口的投資者則可選擇透過黃金交易所買賣基金(ETF)和金礦股等工具涉足黃金相關投資，只是要注意金礦公司業務不一，股價走勢未必可以緊貼金價的走勢，股價波動性亦普遍較金價高。

【物業：交易成本門檻高 宜量力而為】

對於資金充裕人士，買樓收租是抗通脹的方法之一。因為香港在統計消費物價指數時，住屋的權重最高，高達40%，租金升跌對通脹率的高低有重大影響。不過，房地產涉及的交易成本和入場門檻較高，加上流動性不高，宜量力而為，並採取較長線的投資角度，以減低風險。

再者，香港樓價長升長有的神話會否延續值得商榷，特別是以高按揭成數在高位上車者，會較受潛在樓市調整和美國聯儲局加息所影響，大家入市前不忘要多做功課。