【俄烏戰雲】民間企業抵制俄羅斯　齊齊將伏特加下架

俄羅斯入侵烏克蘭，各界群起抵制，紛紛發起杯葛俄國行動，以示支持烏克蘭人民，其中俄國引以為傲的伏特加酒，成為一項民間抵制象徵。

外媒報道，加拿大紐芬蘭的拉布拉多酒業(NLC)公布，將俄羅斯產品下架，包括俄羅斯斯丹達伏特加、斯丹達鉑金伏特加等酒品。有加拿大消費者讚揚NLC的舉措，不過有網友卻指，NLC和其他酒商已經向俄方付款購買酒品，對俄國不會有一絲傷害。

安大略自由黨黨魁鄧德華(Steven Del Duca)致函安大略省酒類管制局(LCBO)，要求盡快將俄羅斯伏特加下架。他表示，無論是省級或聯邦等級，所有、任何斬斷俄國總統普京的手段都應列入考慮。該省酒類管制局亦從善如流，將700間商店撤下俄國產品，並指LCBO與烏克蘭、烏克蘭人民，以及加拿大烏克蘭社區站在一起。

另外，美國堪薩斯州的酒莊Jacob Liquor Exchange不僅從貨架上撤下100多瓶俄羅斯伏特加，並將其中一些倒在地上，抗議普京侵略烏克蘭。酒莊負責人Jamie Stratton表示，想現在全世界都知道俄羅斯是毫無理由地和烏克蘭開戰。