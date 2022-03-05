致富智庫：想擺脫貧窮？盤點富豪8大生活好習慣...

個個想做有錢人，定期買六合彩可能是其中一個捷徑，但都要睇彩池有幾大、你中頭獎定係安慰獎？事實上，要成為富豪，除了本身含着金鎖匙出世的富二代、富三代之外，更多有錢人是憑藉個人實力去達成目標，從而令自己財富愈滾愈大。既然唔可以贏在起跑線，後天努力是成功的關鍵，綜觀富豪有以下8大生活習慣，學得到致富之路又邁前一大步。

【1、早起床為每日做好準備】

每個人都會懶惰，亦會或多或小因此而導致惡果。舉例如學生哥會因為懶於溫習而考試不合格；運動員若疏於練習，亦不能在比賽中做出好成績。富豪之所以能夠成功，關鍵在於他可以有效地去控制自己的惰性，積極地完成手上工作。

大部分成功人士都有早起的習慣，平均於早上5時半便起床。英國維珍創辦人布蘭森每朝約5、6點起床，通常會打一場網球，對手球技並要比自己叻，旨在激發個人鬥心。

有專家指，該段時間身心處於最寧靜的狀態，無論用作思考或做事皆宜。事實上，他們早上都會有自己的日常習慣，如冥想、做舒展運動、看書、睇報紙及雜誌等等，之後才返辦公室投入工作。

有研究更指出，個別富豪更會在他們正式工作前3小時就已經提早起床，原因是日常生活中往往會出現各種突發事情而擾亂原定的計劃，故一旦出現突發意外，提前起身便有足夠時間去應變，並有充裕時間緩和緊張的心情，以最佳的狀態面對生活中的人和事。

【2、運動飲食睡眠追求「質」素】

無論你是有錢人抑或窮人，每天都只得24小時，相比起目前鼓吹「躺平」的消極思想，成功人士更懂得時間的重要性，很多時候於早上都會有慣常習慣，如看書、運動及冥想等，接着才正式辦公。

提起運動，專家指若想保持身體健康，建議每日做30分鐘帶氧運動，包括跑步、游泳、跳舞，甚至爬樓梯等皆可，有助血液循環，增強心肺功能。SpaceX始創人馬斯克除聘請私人健身教練，自己亦會做舉重訓練，閒時更愛練習跆拳道、空手道或柔道。

由於休息時間少，馬斯克亦重視睡眠質素，他曾說過，若想要有高質素睡眠，應在睡前至少2至3個小時避免飲酒及進食。當你的睡眠質素得到改善，整體的健康狀況也會有所得益。

除了運動，飲食同樣重要。部分富豪不主張到快餐店用餐，全因快餐所提供的食物普遍不健康，較易誘發身體產生毛病。布蘭森對飲食講究，基本上是新鮮、非加工的食品，並配上大量蔬果。

【3、愛閱讀豐富全方位學識】

有多少富豪或成功人士，學業成績一定名列前茅？相反，全球不少富豪創業及發達之路迂迴，部分更於求學時已中途輟學，但事實不代表他們讀書比別人差，甚至討厭返學。相反，更多有錢人鍾意閱讀，除了看相關的工具書外，亦會閱讀名人傳記、歷史書、心靈及勵志等不同的書籍，以全方位豐富自己的學識。

微軟創始人蓋茨是出名的愛書之人，每年都堅持最少睇50本書，並樂於與眾分享，故近年聖誕期間都會有推薦書單；「股神」巴菲特則倡議大家培養閱讀的習慣，而他個人每日就花上5至6小時去閱讀。專家亦建議可嘗試養成每日至少閱讀30分鐘的習慣。

【4、專注興趣設立明確目標】

你的興趣是甚麼？成功人士樂於專注發展在自己感到興趣的事物之上，因為只有對著自己喜歡做的事，才會有激情、有堅毅的動力。

舉行如去年全城焦點的太空之旅，布蘭森與他創立的維珍銀河(Virgin Galactic)5名員工在去年7月完成了一次太空船試飛，並在機艙內開心漂浮了5分鐘，體驗前所未有的無重力狀態。他的太空夢，也讓人類距離「太空旅遊」近了一大步。

同樣，馬斯克的SpaceX計劃，他期待人類可以衝出地球，並目標在火星建立人類殖民地，打造一個自給自足的世界。受惠於他對太空的熱愛，更成功說服美國政府增加太空總署(NASA)的預算。

【5、積極開源發掘更多收入】

累積財富其中一個途徑是開源節流，但「節流」僅可以盡量保存現有財富，而「開源」則可以不斷擴大資產，且愈來愈多有錢人意識到單一收入來源，並不能令他們的財富快速累積，而發掘更多不同的收入渠道，才是更有效地保障他們的生活，因為一旦其中某個生意收入出了問題，其他收入的來源仍能維持，可以填補「缺口」，以保持穩定收入，所以他們不斷努力發掘多元化的收入方式。

普遍而言，他們有三大收入來源，主要包括房地產、股票及基金等。

【6、樂於維繫良好人際關係】

成日話「識人好過識字」，美國一項研究調查逾萬個百萬富翁(淨資產至少有100萬美元)，想更容易致富，要與4種人保持關係，分別為一位真正的朋友、「啦啦隊隊長」、導師及教練。

上述研究收錄於《日常百萬富翁》(Everyday Millionaires)一書中，作者Chris Hogan稱，「啦啦隊隊長」是指一個相信你的人，無論如何都會鼓勵你。至於導師，在同一條路上比你領先的人，透過了解導師們的個人故事及經驗，令自己在職涯中成長得更快。所謂教練是一個站在場邊的人，會鞭策你不斷取得進步。

【7、接受批評從錯誤中改過】

成功人士對自己的標準往往定得很高，且通常不會害怕被批評，因為他們會將別人的批評及意見加以消化，再將之用於填補自己思維及決策上的漏洞，令計劃更趨完善。

美國電商龍頭亞馬遜創辦人貝索斯曾經指出，處理批評時應先撫心自問，批評你的人所說的是否正確；如果他們說法無誤，便應該想辦法去改變。貝索斯又稱，人們通常也會非常天真地相信自己不會被批評，但被批評就是創新的一部分，想要創新的人必須要接受這個事實。

貝索斯舉例，當初亞馬遜首次允許用戶在網上對圖書發表評論時，不少人反對及批評，部分出版商非常不滿，因為擔心評論可能是負面，但他認為這個做法正確，所以堅持自己的立場。這反映出每當遇上別人的批評時，宜加以客觀分析，採納認為對的部分。

【8、經常思考力求突破自己】

問問自己空餘時，會做些甚麼？上網、看電影、約朋友消遣？相信不少人放低繁重的工作過後，都會沉醉於個人嗜好，但你知道更多的富豪會善用時間去增值自己，無論是去學習、做運動，抑或建立人際網絡等，甚至會不時反覆思考，如經濟狀況、業務關係、職業發展、目標設定、慈善、家庭、朋友、健康及快樂等問題，不斷追求突破個人空間，以從中得到更多方面的啓發。

事實上，富豪之所以成功，未必關乎他們的能力特別強，而是他們勇於嘗試、接受挑戰，並且沒有固定思維，敢於突破傳統及創新，並從失敗中不斷改進、不斷學習，相信自己終有一日會夢想成真，漸漸行出一條異於常人的成功之路。

貝索斯回顧他最初提出創辦網上書店(後來發展成全世界現在都知道的亞馬遜)的想法時，他知道推進這個想法將是一個非常冒險的舉動，且明白是一個艱難的選擇，不過，最終仍是決定必須試一試。他認為，不會後悔嘗試和失敗，否則會永遠被一個根本不去嘗試的決定所困擾。經過深思熟慮後，選擇一條不太安全的道路，如今為自己的選擇感到自豪。