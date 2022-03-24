香港電腦學會：AI助港企化危為機

香港今年續受新冠肺炎疫情和人才短缺等挑戰打擊，靈活的香港企業利用科技轉危為機，人工智能(AI)和決策智能勢成今年科技發展的一大趨勢。每年年初，各大小諮詢機構都會發表有關科技發展趨勢預測的報告。AI是近幾年科技界的熱門話題，今年仍會是焦點之一。AI正透過各式各樣的應用，漸漸改變每個行業的營運模式。

面對企業成長，營運愈加繁複，舊有傳統的營運系統(Legacy System)已不敷使用。為了在競爭激烈的商業環境中生存，愈來愈多企業進行數碼轉型，同時對AI產品和技術的需求日益增加。據研究機構Gartner的報告，企業領導和決策者今年應注意的戰略發展趨勢，包括：網絡安全(Cybersecurity)、數據架構(Data Fabric Architecture)、自主系統(Autonomic System)、決策智能(Decision Intelligence)，以及超自動化(Hyperautomation)等12個不同主題，當中有一半都跟AI相關。

今年初新冠肺炎疫情繼續在香港肆虐，零售、服務及餐飲等行業面對巨大挑戰，有危亦有機，雖然外在環境因素無法改變，但也提供了轉型創新的動力。有不少經營者紛紛將營運模式變陣轉型，透過數碼轉型優化營運效率及提升業務的連續和靈活性。「餐飲外賣化」正是一個很好的例子，把堂食限制的挑戰，轉化成比較容易解決的物流問題，而應用在物流的AI亦正蓬勃地發展，可使物流成本和效率大大改善。

人才流失也成為各企業面對的大挑戰，當中以大型企業受影響較大。疫情令外地人才來港變得困難，但同時本地人才卻因各種原因離港，導致不同行業、不同階層都出現人才短缺的情況。因此，本地企業紛紛投資與決策智能和自動化相關的科技，期望能夠提升生產力，並減少人手依賴，從而長遠增加企業的競爭力。

決策智能是一種AI技術，主要概念是透過自動分析、機器學習和情景模擬(Scenario Simulation)，從而提供最好的建議(Recommendation)。決策智能可讓企業做出更準確的決策以獲得更好的結果、做出更快的決定，並能消除偏見等錯誤，使企業的決策者具備更精準而廣闊的視野，以致改善企業的決策力。此外，情景模擬的功能可幫助企業領導者測試無數場景，以做出正確的短期和長期決策。據Gartner稱，它可以支持和增強人類決策，甚至實現決策自動化。

目前，已經有不少本地企業漸漸採用決策智能科技。在營銷領域中，使用工具來幫助確定潛在客戶，以及決定針對何類潛在客戶的策略。在工程領域之中，AI工具通過提供預測性維護(Predictive Maintenance)，來幫助決定甚麼機器何時需要維修或維護。在法律等知識行業中，更將愈來愈多地使用工具，幫助對不斷增長的數據進行分類，使尋找數據時更方便快捷。其實幾乎在每個行業中，決策智能應用都在湧現，以幫助企業更高效地完成工作。

香港一直致力推動創科發展，可是人們一直擔心機器智能將取代人類在工作上的角色，甚至可能淘汰某些工種。然而，在創科普及下，人們將發現自己愈來愈能與機器智能一同工作，以提高能力和技術。尤其在決策智能的發展下，人們的工作將會變得更精準而且更有效果，並會發現AI已成為日常工作生活的一部分。

香港電腦學會人工智能專家小組執行委員會成員 馮景龍