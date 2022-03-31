【疫下樓慌系列】二手「價崩」　業主「雙輸」離場

疫情下二手樓價回落，拖累業主「慘蝕」離場，部分更要支付辣招稅。將軍澳鐵路盤維景灣畔一個兩房單位，原業主持貨不足3年，劈價至938萬港元沽，已帳蝕10萬元，並需付10%額外印花稅，料損手逾百萬元。銀主亦睇淡後市，以低於約4年前價位，平沽天水圍慧景軒兩房單位。

將軍澳3月已累錄近240宗二手買賣，但區內大型屋苑仍要蝕賣。利嘉閣黃金欽稱，上述單位為維景灣畔2座高層E室，實用面積約516方呎，望全海景。原業主2019年10月才以約948萬元購入，去年底曾叫價1,080萬元放盤，因移民賣樓，只差約半年辣招期才屆滿，仍累減142萬元沽貨，呎價約18,178元。持貨僅約兩年多帳面要蝕讓，同時要支付樓價10%的額外印花稅額約93.8萬元。

銀主盤都以低於購入價出貨。美聯蘇哲熙指，慧景軒3座低層B室，實用面積約537方呎，由銀主放售。同類型單位近期做價都達約650萬元及約643.8萬元，有外區客比較屯門及元朗屋苑後，出價洽購上址，終以592萬元購入，低市價近8%，呎價約11,024元。據了解，單位於2018年6月購入價為600萬元，現價比約4年前入貨價帳面再低8萬元。

傳統豪宅跌價情況相若。香港置業張正鳴表示，何文田爵園低層C室四房戶，實用面積約985方呎，以約1,600萬元放盤半年後，獲同區客洽購，經議價後減價252萬元，終售1,348萬元，呎價約13,685元，低市價約10%。原業主於2018年1月以約1,400萬元購入，轉手帳蝕52萬元。

市場消息透露，鴨脷洲南灣一個連天台特色戶，實用面積約1,625方呎，市傳連兩個車位以買賣公司形式售約5,400萬元，呎價約33,231元。據了解，原業主為內地人士，以買賣公司形式買入上址，持貨僅約1至2年，料帳面蝕約200萬元離場。而同類型單位於今年1月期間曾賣6,580萬元，期內樓價跌近1,200萬元。

個別業主蝕使費「輸少當贏」。中原楊詠滔稱，新蒲崗譽‧港灣6座高層B室套三房戶，擁維港煙花海景，減價170萬元，獲換樓客以1,680萬元購入，呎價約20,144元，較市價及估價均低約3%。原業主移民賣樓，持貨約3年帳面平手離場。

個別屋苑做價跌至兩年前價位。該行黃一鋒指，荃灣海灣花園1座高層D室，實用面積約572方呎，三房全海景戶，去年11月以900萬元放盤，累減115萬元，以785萬元沽，呎價約13,724元，做價重返2020年水平。

美聯集團主席黃建業指出，香港樓市過去數年歷盡衝擊，樓價亦「有微調、無暴跌」，長遠而言，在息口低企、資金充裕、置業需求強勁、供應短期未會大升及按保放寬5大因素支持下，一旦疫情好轉，累積購買力釋放，樓價大有機會「補裂口、追落後」。

【未補價第二市場也低迷】

居屋樓市低迷，市場錄多宗低價買賣個案。新蒲崗采頤花園有三房單位於未補價第二市場賣640萬元，一個月跌價近6%

。

富誠地產黃偉祺表示，上述居屋屋苑3日連錄兩宗三房戶成交，其中5座高層G室，實用面積約589方呎，由有睇樓多時的外區客購入，成交呎價約10,866元，與上月同類型單位做價約680萬元相比，低約40萬元。原業主於2010年10月購入自住，現帳面獲利約417萬元，其間升值逾1.8倍。

另外，世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山富寶花園11座中層H室，實用面積約592方呎，屬三房間隔，坐向東南。該單位原先開價420萬元，放盤3個月累減約9.5%，終以380萬元第二市場價售出，呎價僅約6,419元。據了解，原業主持貨近30年，帳面獲利291萬元。

不少居屋單位大手劈價賣出。世紀21將軍澳魏仕良透露，將軍澳英明苑C座高層4室，實用面積約554方呎，單位擁山景兼附裝修，於去年12月以780萬元放盤，經多次調整叫價，以643萬賣出，累劈137萬元，減幅約17.6%，呎價約11,606元。單位原業主於2010年以自由市場價購入，現帳賺400萬元。

中原林金葆指出，天水圍天盛苑B座中高層1室，實用面積約639方呎，於第二市場叫價550萬元，放盤一星期，速獲買家洽購，最終大減48.2萬元，以501.8萬元沽，呎價約7,853元。