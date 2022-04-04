阿南德又中！4月4日果然有大事發生　想保本要點做？

印度神童阿南德(Abhigya Anand)早前預言，今個月有兩個關鍵日子，分別是4月4日(周一)及4月13日。前者即是今日，對香港人同樣意義非凡，香港行政長官選舉於今日出現變局，再一次驗證阿南德的預言有料到。

阿南德在早前的影片中指出，4月份因為「卡拉薩爾帕瑜伽(Kalasarpa Yoga)，又稱印度星盤」正影響世界，4月4日的環球經濟問題會變得更加嚴重，人類受影響的感覺會愈來愈強，原有危機再擴大，亦要留意通脹問題。

而在今日，除了香港政界的重磅消息之外，其他地區國家亦出現變化。當中貴為內地經濟、金融龍頭的上海市，為盡快遏制疫情蔓延，於今天(4日)在全市開展一次核酸檢測。另上海市衞健委今日公布，新增425宗本土確診病例，另有8,581宗無症狀感染。內地疫情持續惡化，勢必影響今年國內經濟增長。

另通脹、食物危機再度惡化。德國今日再次迎來一輪「漲價潮」，食品零售連鎖將加價20至50%！自從俄烏戰事後，德國不單能源價格飆升，食品價格亦面臨暴升。外媒報道，根據慕尼黑IFO經濟研究所最近公布調查，幾乎所有德國食品零售企業都計劃加價。

而另一個關鍵日子則是4月13日，在這個日子後，行星會出現「合相」，天空中的兩個天體距離很近，出現強大火星令世界面臨考驗。可能會再出現巨大災難，包括地震、暴雨等極端氣候等天災，各地局勢動盪，經濟及新冠疫情也會再度惡化。

阿南德指出，全世界可能爆發7大災難，能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、新冠肺炎、饑荒及供應鏈混亂！他同時指，目前環球經濟處於停滯階段，各國央行「印銀紙」，貨幣流入市場令金融市場出現巨大泡沫。

雖然金融市場混亂不堪，不過阿南德估計，黃金及白銀價格會顯著上升，建議在4月13日後，制定新的投資方向。不過，投資需要自己獨立思考，阿南德的預言只供參考，不能盡信。