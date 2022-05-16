【訪問】區塊鏈公司：虛幣熊市助NFT擠泡

近日虛擬貨幣大跌市，新加坡區塊鏈技術公司Slash創始人兼行政總裁李文卓接受東網訪問時表示，幣圈大跌是跟隨當前國際大環境，全球股票市場亦是下跌趨勢，形容「沒有甚麼需要擔心」；而通脹問題影響整體經濟環境持續低迷，相信今明兩年虛幣市場仍會處於熊市狀態。

他指出，虛幣跌市亦令NFT(非同質化代幣)市場銷售收縮，但他仍認為是一個「良好信號」，指市場收縮的同時能擠壓大量泡沫，亦令NFT的技術特性能更有效地呈現，相信未來3至5年將是一個爆發。

NFT為虛擬資產，每個NFT可以是圖片、音樂、3D模型等不同類型的電子檔案，同時擁有以區塊鏈加密技術所提供的「身份證」，故每個NFT都是「獨一無二」。李氏認為，擁有NFT不單只擁有該檔案，而是擁有該檔案在數碼世界的版權，以供日後「元宇宙」中使用。

李氏早前曾為多間地科網公司出任高管，近年隻身前往東南亞創業。他指，觀察到新一代熱衷當斜槓族，甚至靠NFT牟利，惟部分人在鑄造NFT時因「資訊不對等」而受騙，認為造NFT需要龐大的花費，故希望為斜槓族提供鑄幣工具。

他認為，NFT的價值源於所有虛擬貨幣先天共同擁有的「稀缺性」，在數量有限的情況下令本身的收藏價格提升；而且買家能在往後的交易中，維持甚至提升NFT價值。同時，部分NFT亦會被發行商賦予其「背後價值」，即發行商對買家作出的承諾，例如持有NFT則等同擁有某某俱樂部的會員身份。

NFT的炒賣風潮於今年初達致小高峰，更有人將NFT視為投資產品。李氏直言，不應抱着賺錢的心態入市，不建議人們將NFT視為投資工具，冀有興趣購買者應仔細留發行商背景及該NFT擁有的價值。

同時，市場亦出現NFT大崩盤逾99%的情況，令人聯想與欺詐有關。李氏則認為，價格高低僅屬市場行為，指NFT本身是很有價值，亦是一個很好提前募資的途徑。然而，現時市場「不能兌現仍屬偏多的」，才令人們誤以為NFT是騙人的東西。他指，購買前研究發行商、以及分析其承諾兌現的可行性，以免被「割韮菜」。