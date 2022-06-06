專家樓評：支票出糧兼擔保人新來港不久　點樣獲批按揭？

荃灣街市豬肉檔員，因外貌與當紅組合成員相似而「爆紅」，更有運動品牌找其拍廣告。消息令到不少人開始留意街市中的「滄海遺珠」。不過，不少街市檔員工由於以支票或現金出糧，在置業做按揭時，會有阻滯。

近日本行接到一個街市菜檔「阿豬媽」上車「甩轆」個案。該客戶月入3萬元，買入了約600萬元的物業，打算與新移民來港的女兒同住。由於她工作未滿一年，沒有稅單同時是以支票出糧，要做高成數按揭的話難度極高，幸好客戶已有心理準備，有足夠首期，即使做60%按揭也沒問題。不過，她計漏了一點，就是沒有按揭保險的話，不能爆壓測，同時銀行計算入息要求是以H按鎖息上限，即是2.5厘作計算，客戶的入息只有3萬元，仍差4千多元才能通過壓力測試。這也解釋了為何客戶自行到銀行分行申請按揭會被拒，我們了解到來龍去脈後，建議客戶要加一個擔保人才能通過入息要求。

客戶最終只能找到剛移民到香港一個多月，與她於同一街市菜檔工作了僅一個月的女兒作擔保人，由於女兒是新來港，從前沒有任何工作紀錄及入息證明，工作的菜檔只是小生意，不是附屬於大企業，這情況下，只有一個月出糧證明是較難讓銀行接納其申請。

我們努力為客戶爭取及求情之下，最後有大型銀行「有條件」下批出60%按揭，息率是最好的H+1.3%。批核條件是客戶女兒要於成交前集齊3個月入息證明，而由於客戶買的是新盤，成交期有「走趲」才能驚險「過關」。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣