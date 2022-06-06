專家樓評：由男子天團演唱會看本港樓市

過去兩年多，疫情對各行各業帶來不同程度的打擊，但娛樂圈發展方面，本地人氣男團組合MIRROR的發展勢如破竹，今年7月於紅館舉行演唱會更引起全城期待，演唱會提供合共12場約37,700張門票，日前於城市售票網公開發售，令全城進入搶票熱潮，不少鏡粉使用多部電腦及電話都搶不到門票，甚至有人指連網站也上不到，當缺乏供應遇上大量潛在需求下，市面上出現高價炒賣情況可算在預期之內，亦令紅館首次以實名制方式出售門票。

其實，本港樓市亦與此情況有所相似，過去兩年疫情對樓市的影響相比其他行業明顯較少，參考反映二手樓價的中原城市指數CCL最新報180.97點，較疫情早期2020年1月錄176.98點仍有約2.3%升幅，反映以磚頭作投資工具一直有價有市。香港房屋供應一向供不應求，資助房屋方面，房委會公布截至2022年3月，一般公屋申請者的平均輪候時間為6.1年。至於私人房屋方面，根據運房局公布，未來10年總房屋供應目標維持43萬個單位，公私營房屋比例維持七三比，私營房屋供應目標為12.9萬個，即每年平均私營房屋供應目標為1.29萬個，遠低於市場需求。

政府一直致力增加供應，惟建人工島及新界北的發展和規劃亦是長遠的計劃，但市民對房屋的需求更是有增無減，單是近5年每年結婚人數平均亦有4萬多人，疫情下亦令更多小情侶或年輕人希望盡快置業擁有私人的自住空間，外來人口方面，按單程證制度，每日來港配額150個，除此以外，入境處每年還發出數萬個簽證，予資本投資者入境計劃、優秀人才入境計劃等等。

近日疫情回落後，發展商紛紛加快推盤步伐，定價亦相當貼市，以錦上路新盤柏瓏為例，項目挾鐵路站優勢，定價亦合市場預期，價單一推出即成本年新盤票王，項目兩期開售近四星期售出約1,350伙，合共套現逾122億元，佔已推出單位約95%，暫為今年售出伙數最多新盤，可見市場購買力其實相當雄厚，只要單位定價合理即獲市場快速消化，相信本港房屋供不應求的情況持續下，樓市交投活躍亦是相當合理的發展。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑