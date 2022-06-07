道期跌115點 比特幣失守3萬美元關
2022年06月07日 16:25
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●美匯指數報102.52；港匯見7.8456；離岸人民幣(CNH)報6.6709；美元兌日圓處132.68；歐元報1.0697，英鎊報1.2516。金價回穩至1,844美元。油價靠穩，布油升上120.09美元，紐油報119.2美元。比特幣回吐近6%，失守3萬美元關，最新報2.95萬美元。道指期貨跌115點。
●港股恒生指數全日收報21,531點，跌122點或0.56%。國企指數收報7,467點，跌32點或0.43%；科技指數收報4,599點，跌2點或0.05%，主板成交約1,400億港元。https://bit.ly/3mjcNhB
-港交所：LME再因3月鎳交易安排，遭索賠約1.2億元。
-嗶哩嗶哩傳裁員兩成，涉及遊戲及直播等業務。
-陳炳強：港股未確認轉勢，港交所可小注收集。
-鄧聲興：比亞迪受惠內需國策，上望330元。
●滙豐環球私人銀行料恒指年底達25,410點，看好本地股。
●中國5月外儲增加80.6億美元，至31,277.8億美元。
●滬綜指收升5點，生物製藥股領漲2%；滬深兩市成交額連續第2日破萬億元人民幣(下同)，錄逾1.03萬億元，外資連續6個交易日淨流入，涉資逾46億元。
●亞洲經濟：
-日股收升28點呈3連揚，韓澳股齊跌逾1.5%。
-物價升幅7年最大！日本4月實質工資跌1.2%。
-日本4月所有家庭支出按年跌1.7%，差過預期。
-日圓匯價再創逾廿年新低，兌港元跌穿5.9關。
-電力供應緊張，日本7年以來首次提出慳電要求。
-澳洲央行大幅加息0.5厘，遠超預期。https://bit.ly/3x8Jvap
●搶香港生意！星交所瞄準中概股「退美」商機。
●各方瘋搶！LNG船隻租金逼近十年新高。
●美國前財政部長薩默斯：美通脹接近1980年代高峰，宜採沃爾克模式。
●傳美證交會正準備對股票市場大變革。
●傳微軟大幅放緩招聘步伐，網路安全部門或炒200人。
●人民幣中間價報6.6649，呈2連升；兌每百港元報85。
●港元1個月拆息回升至0.2481厘，漲至2個月高位。
●恒地旗下紅磡大型重建發展項目必嘉坊，首期命名為「必嘉坊．曦匯」，主打一房戶。