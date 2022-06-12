微創機器人：完成全球最遠距離5G超遠程機器人手術

克州即克孜勒蘇柯爾克孜自治州，位於新疆西部，毗鄰吉爾吉斯。「柯爾克孜」是中國境內吉爾吉斯民族的官方名稱。

微創機器人稱，圖邁為其自主研發的國產腔鏡手術機器人，2022年1月獲國家藥品監督管理局批准上市，成為首款，亦是迄今唯一一款由中國企業自主研發並獲准上市的四臂腔鏡手術機器人。圖邁具有三維立體真實術野、腕式手術器械高度靈活等臨床優勢，並在臨床試驗中充分展現有效性和安全性。

應用5G遠程技術，圖邁通過三維圖像的同步傳輸和重現技術，將圖像和操控的延時最小化，並實現了網絡通訊質量實時監測和預警的功能，以保障手術安全和順利完成。

該企續稱，遠程手術是近年來醫療領域的關注重點，5G傳輸技術將解決更多偏遠欠發達地區醫院的手術技術瓶頸，提升開展高難度複雜手術的可行性。同時，遠程手術可免去患者的長途跋涉，患者在當地即可接受行業頂尖專家的手術治療。

未來，集團將致力於圖邁聯合5G技術在更多手術中的應用，為優質醫療資源下沉、縮小分級診療差距、減輕患者的經濟負擔等方面提供更多解決方案，繼續踐行「讓天下沒有難做的手術」的初心。