周樂樂：市場有望震盪上揚　關注政策刺激方向

過去一周，滬深兩市主要指數均上漲，其中，滬深300、創業板指、深圳成指漲幅超過3%。申万一級行業中，8個行業跌、23個行業漲，板塊方面，有色金屬、煤炭、石油石化、基礎化工等大幅上漲，輕工製造、家用電器和紡織服飾等跌幅靠前。數據上看，市場整體延續反彈趨勢，目前半年報披露期逐漸臨近，市場對業績的敏感度再次提升，資金重新回流低估值高景氣板塊。

市場消息來看，國內維穩政策持續加力，經濟有望加速修復。在政策上，繼上個月全國穩住經濟大盤電視電話會議後，總理李克強再次召開穩外資退稅的專項會議，加強經濟修復的信心。目前經濟因疫情防控受到非常大的衝擊，隨着疫情控制取得重大成效，強有力刺激經濟與穩定市場信心必將成為政府部門工作重點。預計國家未來推出政策的力度有可能超預期，經濟數據方面，受益於政策的積極發力，國內5月信貸和社融增速都比市場預期高，表明經濟進入修復通道，認為6月份國內的金融數據還是會保持在相對較高的水平。另外5月份CPI同比上漲2.1%，環比由上月上漲0.4%轉為下降0.2%。體現出國內保供穩價效果持續顯現，物價總水平繼續運行在合理區間。

然而，海外市場憂慮歐美央行因通脹高企而過快加息，衝擊經濟增長和企業盈利，使得風險偏好繼續走低，歐美股市走弱。市場預測歐央行9月加息50個點子，告別負利率，同時，預計美聯儲將在未來幾個月內連續3次加息50個點子。上周五美國公布5月CPI按月與同比超過市場預期，市場擔心美聯儲可能7月加息75個基點。預計美聯儲成功控制通脹之前，市場會保持緊張和波動。另外，也需要關注到通脹水準將有可能逐步回落，主要是因為國際供應鏈恢復與工業產能陸續釋放而帶來供給端的改善，以及各國正在利用替代方案來降低原材料成本，因此，雖然市場將會保持緊張和波動，但是出現危機的可能性不大。

綜合來看，海外高通脹與高利率憂慮家加劇，使得國外市場環境繼續承壓。然而，國內目前處於降息周期，貨幣政策與財政政策都在繼續加碼來刺激經濟與穩定市場，加上疫情也逐步受到控制，所以中國市場有希望較海外市場更加強勢。展望後市，國內利好高頻推出且力度加大的預期升溫，預計港股與A股繼續震盪上揚的趨勢有望形成。配置上，重點關注重磅政策刺激行業，如：受益於國家加大投資的新能源產業鏈與先進製造業、受益於補貼與部分減免購置稅的汽車產業鏈；國家政策糾偏受益且有中長期增長邏輯的板塊看，如：互聯網科技、生物科技、文化娛樂等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂