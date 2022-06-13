高通脹擊潰英美經濟　兩國將同陷衰退...

由俄烏戰爭、供應鏈失衡所引發的通脹飆升，正在蠶食歐美消費者的購買力，打擊疫後經濟復甦的進程。英國4月本地生總值(GDP)意外地按月下跌0.3%，為連續兩個月萎縮，表現差過市場預期。而在美國，有調查顯示，7成經濟學家預計明年將出現衰退，就連美國前財長亦再次警告，聯儲局低估了經濟衰退的風險。

英國國家統計局數據顯示，4月當地服務業、製造業、建築業同時出現萎縮，是2021年1月以來首次出現3大範疇同時倒退的情況。該局指出，4月GDP倒退的主因在於服務業下跌0.3%，包括因新冠肺炎檢測政策改變，令醫療及社會工作相關經濟活動減少5.6%。

荷蘭國際集團(ING)經濟學家James Smith表示，若撇除醫療支出，4月GDP實際上大致持平。不過，按目前數據推測，第二季經濟料按季下跌0.5%，略低於英倫央行(即英國央行)的預測。他續指，央行的關注重點將會是今年剩餘時間的消費表現，由於當前消費者信心低迷，料接下來零售銷售恐見倒退。

俄烏戰火亦導致了整個歐洲的經濟陷入泥潭，法國總統馬克龍更表示︰「歐洲與法國已進入了戰時經濟狀態。」他認為，歐洲需要就此調整經濟步伐，不能再按照一年前的節奏及方式生活。

另邊廂，美國經濟衰退風險也不斷升溫。外媒調查了49位經濟學家的看法，其中有大約四成受訪者估計，明年上半年將出現衰退；另有近三分之一的專家料衰退在明年下半年發生。這一點與聯儲局所期望的經濟「軟着陸」背道而馳，亦意味當局出現政策失誤的可能性正驟然升溫。

美國前財政部長、哈佛大學教授薩默斯認為，通脹數據處於40年高位，加上失業率保持在極低水平，令到經濟未來兩年陷入衰退的可能進一步上升。他又重申，聯儲局官員對形勢的發展過於樂觀，希望他們在本周議息的會議上可認真看待衰退的風險。他又指出，通脹持續上行的風險較高，不大可能在短期內下滑，因此對經濟的衝擊也會持續不斷；又謂美國應該對中國貨關稅實施「策略性的新選項」，以幫助緩解通脹壓力。

不過，2008年金融海嘯後大舉推行量化寬鬆(QE)政策的聯儲局前主席伯南克認為，只要供應方面好轉，繼而紓緩通脹壓力，美國經濟仍然可能實現「軟着陸」。他坦言，經濟目前好壞參半，確實有衰退的可能，惟當前情況與1970年代出現的滯脹相比，仍有一些差距。當時通脹持續了十多年，才令通脹預期變得根深柢固。

外圍經濟不景，中國的情況亦充滿挑戰。上周公布的數據顯示，今年首5個月內地居民累計存款大增7.86萬億元人民幣，比去年同期大增50.6%，反映在疫情反覆情況下，居民消費意願下降而存款大增。內地經濟學者、北京大學國發院名譽院長林毅夫表示，疫情防控的舉措必然影響到生產、投資、消費各個方面，使經濟全面放緩，要實現今年5.5%的增長目標將更加困難。

他說，當前在疫情防控上要堅持「動態清零」的總方針，但落實時不能層層加阻。他又指，在一些封控城市，很多中小微企業已經到了瀕臨破產的邊緣，一定要推出有效的政策來共渡難關，像減稅、免稅、減租金、貸款延期等一系列救急措施。外媒引述牛津經濟研究院全球城市研究主管分析指，一旦深圳陷入困境，對全球第二大經濟體來說是個警號，更意味內地經濟「錢景」堪虞。