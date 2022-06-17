專家樓評：首次置業應該買新盤還是二手樓？

置業對不少人來說是人生重大決定，由於當中涉及一大筆首期支出，所以值得花時間比較各個樓盤及單位的優劣。筆者發現，年輕人較喜愛一手新盤，而二手物業亦有不少捧場客，對首次置業的買家而言，應該選擇新盤還是二手物業？根據中原地產研究部數據，今年首5個月錄得3,451宗一手私人住宅買賣，佔整體18.4%，二手則錄得15,343宗，佔整體81.6%，市場依然以二手成交為主。

一手新盤大多數於未落成前開售，樓花期最長可達30個月，買家未能即買即住。新盤需要以抽籤決定揀樓先後次序，個別受市場歡迎的新盤錄得大幅超額認購，買家即使資金充裕亦未必能成功入市。二手物業成交期一般2至3個月，買家購入單位後可短時間內入住，適合有急切住屋需求的人。

一手發展商提供靈活的按揭計劃，甚至有發展商提供「呼吸Plan」按揭計劃，適合首期不足的買家，買家應按自身的能力及需求選擇即供、建期或其他合適的付款方法。一手新盤附有裝修及基本電器，買家可節省裝修支出。「財爺Plan」推出後二手物業按揭成數放寬，但銀行有機會縮短高樓齡物業的按揭年期，買家需要預留較多首期上車。

近年大部分新盤都設有露台或工作平台，令室內可用面積比實用面積少，部分沒有露台或工作平台的二手物業相對較實用。新盤其中一個吸引年輕人的主要原因是會所設施較新及齊全，新盤會所擁有健身室及泳池之外，部分更設有受年輕人歡迎的VR遊戲室、私人影院、Party Room等，因此管理費相對較高。

新盤及二手物業於成交期長短，按揭及還款年期、實用性及會所設施各有優劣，買家需按自身需求入市，但無論新盤還是二手物業，有能力的話要趁早上車。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑