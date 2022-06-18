致富智庫：買保險點揀好？投保前宜先考慮呢7大問題...

市面上保險種類五花八門，人壽保險、醫療保險、意外保險、儲蓄保險...剛出來社會工作的投保初哥，應該怎樣選擇合適自己的產品？保險代理或經紀揀自己Friend就最安心？不少保險都屬於中至長年期計劃，作為精明消費者，切忌人云亦云胡亂購買，投保前必需先搞清楚以下問題！

【1、保險是甚麼？】

在人生之中總會面對不同的風險，可能帶來財務損失，購買保險的目的乃為未知的風險提供保障。保險的作用是管理風險，亦是個人理財不可忽視的一環。正式投保後，即是將部分財務風險轉移給保險公司。

當預計的潛在財務損失愈大，保險發揮的作用便愈大，讓你有足夠財政能力應對無法預計的風險，一旦發生意外，將可獲保險公司賠償部分金錢損失。如果沒有投保，你便要自己承擔所有潛在的經濟損失。

【2、負擔能力】

除了轉嫁風險外，買保險亦是個人理財的一部分。投保與否，當然是以負擔能力作為先決條件，坊間一般倡議保費不應超過每月收入10%。投資初哥本金有限，撇除其他必要支出，投資自己、定額儲蓄等「樣樣都係錢」。考量到部分保險需要月月繳費，就必先要想好負擔能力，有助控制預算，在獲得保障下也不影響日常規劃。評估財務能力之餘，年輕人購買保險時要留意保障範圍，切忌只貪保費低，購買保障範圍不足或不切合自己需要的保險產品。

【3、保險種類】

我們平日較常聽到的3大主要保險種類，分別為醫療保險、人壽保險和危疾保險，它們都需要較長期供款。

●醫療保險

醫療保險主要為傷病所引致的合理醫療開支提供保障，一般以實報實銷的方式向受保人作出賠償，並設有賠償上限。常見的保障範圍包括住院保障，涵蓋與住院相關的開支，如每日病房及膳食費、醫生巡房費、手術費及住院雜費等。

部分計劃會向受保人提供住院現金保障，按受保人住院日數，提供每天定額的現金賠償，但要留意此非用作賠償醫療開支，不能覆蓋大部分的住院及手術費用。

公司一般都有為員工提供醫療保險，只要你是連續性受僱僱員，就享有法定的僱員醫療保障。不過，公司購買的一般是團體醫療保險，保障額較低，而且當你退休時公司醫療保險就會失效，所以不要「大安旨意」靠公司，最理想仍是自己再加一份個人醫療保險。

●人壽保險

人壽保險是指在身故後，為家人或受供養人提供財務保障，可以提供一次性或定期賠償。若然身故後還有債務需要償還，人壽保險就更顯得重要。壽險可以是包括含有儲蓄成分或純保險。儲蓄型壽險而言，除了會提供身故賠償外，亦會提供隨着年期而增長累積現金價值，所以投保人需投入較多的保費。至於純壽險不涉任何儲蓄成分，可以選擇每年續約，彈性較高。

●危疾保險

危疾保險會在受保人患上受保危疾時，如癌症、中風、心臟病及腎衰竭等，提供一次性賠償金額，以支援患病時的生活開支。要留意的是，投保之前已患的疾病將不受保障。

【4、買咩先？】

在不同的人生階段，我們所面對的風險與責任也不同，專家建議買保險也應依按照人生不同的階段來規劃。

剛進入職場的年輕人收入較少，開始要承擔家庭經濟，並為自己為成家立室做儲備。而且，隨着環境改變、不良生活習慣等，重病有年輕化趨勢。所以，專家建議在這個階段重點要保障自己的健康，以免不幸罹患疾病而成為家庭負累，住院保障就最適合。如果財政充裕，可同時投保危疾保險，愈早投保愈着數，所需要的保費愈低。年輕人經常外出，發生事故意外風險機率也較高，如果還有餘力，也可考慮多加個意外保險。

踏入30至40歲的階段，一般人都已經組建了家庭。如果你是家庭經濟支柱，又或者有財務負擔，就應該考慮以人壽保險來保障自己的家人，萬一不幸身故，都能夠藉賠償幫補家人未來的生活支出。

【5、儲蓄保係必須？】

儲蓄保險是一種保守型的理財工具，讓你享有保障之餘，也能夠有規律地累積財富。現時香港銀行存款利率低迷，短期儲蓄保險回報相對可觀，又不用承受股票市場波動風險，成為穩陣收息之選。而且，相比起可隨時存取的銀行存款，儲蓄保險規定投保人須定時或一筆過供款，變相「迫你儲錢」。

儲蓄保險因應保單年期分為短期及長線兩種，短期儲蓄保險着重穩定回報，而長期儲蓄保險則提供保證和預期回報，因保單年期可長至終身，不少人用於為子女升學、將來退休作準備。

【6、冷靜期/等候期係咩？】

假如購買保險後，冷靜下來才覺得保障不合適，可否取消保單？一般而言，保單持有人可就其長期保險保單享有「冷靜期」，時限為當保單交付到保單持有人的21天，或通知書發予保單持有人後的21天，以較先者為準。保單持有人如在冷靜期內改變主意，可取消保單並獲發還保費。

投保人簽署保單後，除了有「冷靜期」保障外，一般在醫療保險的條款中還設有一個「等候期」。「等候期」是指在保單簽署後一段指定期間內，如果投保人患病的話，保險公司不會作出賠償。

保險公司設立這個條款的目的，是避免受保人在投保時已患有潛在疾病，企圖騙取賠償。危疾保險等候期一般較醫療保險長，危疾保險的等候期約3至12個月不等，醫療保險等候期一般約30天。

【7、可否提早贖回？】

購買了有儲蓄或投資成分的保險後，卻急需用錢，有意提早贖回資金，究竟能不能拿回本金？其實，這一類保險通常要在保單期滿後，才能取回本金及紅利，提早贖回資金可能會損失本金，保險公司亦可能會徵收提早贖回費。若投保人選擇去供一份有儲蓄或投資成分的保險，必需確保自己不會在供款期間使用到該筆款項，以免得不償失。