專家樓評：供樓如何善用物業套現？

人生總有高低起跌，特別是過去兩年多，受新冠肺炎疫情反覆影響，不少家庭面對經濟困境時，會考慮透過物業加按套現去紓困。不過，現時只有估值600萬元或以下單位，可以用高成數按揭作套現，而且還款年期最長只可以25年，亦只接受以固定入息去計算壓力測試，局限頗多。

如物業估值超過600萬元，是否沒法用高成數按揭清數呢？其實也不一定的，近日便協助一位新手爸爸為其估值近680萬元的物業，做了75%一按連二按作清數用途。客戶3年多前首次置業，當時已做了80%按揭，尚餘貸款額約440萬元，近兩年因疫情影響其家人收入，同時剛成為爸爸，短期需要資金大增下，他借了40多萬元私人貸款及30多萬元的信用卡債務，息率30多厘，他希望透過物業加按套現，一次過整合債務及減少利息開支。

二按助解決短期資金需要

不過，由於600萬元以上物業不能用高成數按揭套現，而客戶的單位最近估值近680萬元，最高只能做60%按揭，貸款額最高408萬元，比他現行的貸款額還要少。如找估價最低的銀行，估價剛好為600萬元，做80%按揭，最高可借480萬元，但減去尚餘貸款額約440萬元，也只能套現約40萬元，與客戶需要清數的資金約80萬元仍有差距。

由於客戶近兩月收入已回復疫情前的水平，客戶自行估計只要短線捱過資金周轉需要。於是按客戶需求，建議客戶可向融資機構借約80萬元的二按作短線清數之用。客戶一按連二按每月還款大約3萬元，以客戶月入有約5萬元計，仍屬可負擔水平，惟亦提醒客戶要做好理財規劃，避免出現再加按的情況。

其實，用財務公司或融資機構是否「不歸路」，要取決於有沒有訂下退出路線圖，以及能否有足夠自制力，按着訂好的還款方案準時還款。如有不清晰如何選財務融資機構，或不清楚如何規劃由「財仔」轉回銀行按揭的路線圖，可找信譽良好的專業人士查詢。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣