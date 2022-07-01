7月首日暫錄4宗交投 飛揚傳超購逾10倍
2022年07月01日 20:52
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踏入7月，雖然天氣欠佳，但周五(1日)一手市場仍暫錄4宗交投。另一邊廂，市傳消息指，將於周六(2日)作次輪銷售的屯門項目，最終接獲約800張入票。
●市傳屯門青山公路飛揚第1期次輪截收約800票
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，將於明(2日)次輪發售80伙，當中有8伙特色戶將以招標形式發售。據市場消息指，項目次輪最終截收約800張入票，按價單發售72伙計，超額認購逾10倍。
資料顯示，項目將按價單形式發售單位折實售價由434.9萬至1,027.6萬元，折實實呎13,857元至17,438元。整批折實平均實呎約15,211元。按定價計，該批單位市值約5.2億元。
●長沙灣佳悅已錄足額認購
由佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，日前推出首張價單，提供50伙，折實平均呎價約19,493元。據悉，項目兩日內已接獲約52張入票，按首批50伙計，已錄足額認購。
●日出康城凱柏峰I第二輪銷售首日收逾1,800張入票
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I，第二輪銷售首日收逾1,800張入票，按加推128伙計，超額認購逾13倍。發展商表示，項目有機會短期內再加推單位。
●旺角雋薈開放式戶呎價約26,283元
由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，錄得本月首宗成交，最新售出20樓D室，實用面積152方呎，開放式間隔，成交價399.5萬元，呎價約26,283元。
●長沙灣喜‧揚開放式戶471萬元沽
由喜雋發展的長沙灣喜‧揚，周五(1日)以471萬元售出1伙開放式單位。上述為16樓C室，實用面積216方呎，呎價約21,806元。
●沙田星凱‧堤岸三房售1,688萬元
中洲置業的沙田星凱‧堤岸，最新售出2座8樓C室，實用面積850方呎，三房間隔，以約1,688萬元成交，實用呎價約19,859元。
●旺角利奧坊‧壹隅一房售615萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，最新沽出第1座5樓R室，實用面積267方呎，一房間隔，成交價約615.5萬元，呎價約23,054元。資料顯示，該盤至今累售約144伙，套現逾9.3億元。