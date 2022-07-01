7月首日暫錄4宗交投　飛揚傳超購逾10倍

踏入7月，雖然天氣欠佳，但周五(1日)一手市場仍暫錄4宗交投。另一邊廂，市傳消息指，將於周六(2日)作次輪銷售的屯門項目，最終接獲約800張入票。

●市傳屯門青山公路飛揚第1期次輪截收約800票

資料顯示，項目將按價單形式發售單位折實售價由434.9萬至1,027.6萬元，折實實呎13,857元至17,438元。整批折實平均實呎約15,211元。按定價計，該批單位市值約5.2億元。

●長沙灣佳悅已錄足額認購

●日出康城凱柏峰I第二輪銷售首日收逾1,800張入票

●旺角雋薈開放式戶呎價約26,283元

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，錄得本月首宗成交，最新售出20樓D室，實用面積152方呎，開放式間隔，成交價399.5萬元，呎價約26,283元。

●長沙灣喜‧揚開放式戶471萬元沽

由喜雋發展的長沙灣喜‧揚，周五(1日)以471萬元售出1伙開放式單位。上述為16樓C室，實用面積216方呎，呎價約21,806元。

●沙田星凱‧堤岸三房售1,688萬元

中洲置業的沙田星凱‧堤岸，最新售出2座8樓C室，實用面積850方呎，三房間隔，以約1,688萬元成交，實用呎價約19,859元。

●旺角利奧坊‧壹隅一房售615萬元