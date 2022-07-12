俄國受惠能源危機　次季經常帳盈餘創28年高

俄羅斯是主要石油及天然氣出口國之一，自從俄國入侵烏克蘭之後，能源價格大升，推高全球油價、家庭取暖及電力工業成本，帶動該國能源及大宗商品出口收入激增，第二季經常帳項目盈餘創28年來新高，抵銷了西方制裁的負面影響。

俄羅斯央行發布數據顯示，第二季的經常帳項目盈餘為701億美元，創至少1994年以來最大。經常帳作為衡量商品和服務貿易最廣泛的指標，在西方制裁令該國進口崩潰之下，數據反映貿易順差已成為該國一條關鍵的經濟生命線。

IEA：全球能源危機或惡化

國際能源總署(IEA)執行董事比羅爾(Fatih Birol)亦表示，全球能源供應緊張，導致電力和燃料價格飆升，並稱全球從未出現如此嚴重的能源危機，但可能目前還未到最差的情況，能源危機可能會演變成更差的境地。

比羅爾出席全球能源論壇時表示，如同1970年代的石油危機一樣，燃料效率大幅提升、核電蓬勃發展，全球可能看到加速過度到清潔能源的能源政策。與此同時，石油和天然氣供應的安全將繼續對歐洲及其他地區構成挑戰。

同場的美國能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)則表示，隨着美國和其盟友制裁俄羅斯，並尋求俄羅斯能源的替代品，凸顯減少依賴化石燃料的必要性。比羅爾指出，在向清潔能源轉型的過程中，對中國的依賴已成為能源安全需要考慮的問題，內地控制全球太陽能供應鏈的80%左右，到2025年該比例將增至95%。