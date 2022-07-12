美股道指升逾百點　恒指夜期缺方向

美國10年期國債孳息率回落至2.9厘附近，道指早段反彈102點，至31,276點；標指升15點，至3,870點；以科技股為主的納指升88點，至11,461點。港股夜期缺方向，報20,842點，升20,842點，低水3點。

美國股前景未明，華爾街重量級人物建議投資者押注債市。「債王」格羅斯表示，美國一年期國債孳息率目前處於2.7厘，幾乎是眾多資產中的最好選擇。他更警告，股票未來回報將令人失望，且目前還未夠便宜，直言「暫時不要買。」

宏利投資管理亞洲區宏觀策略主管Sue Trinh表示，相比談論經濟衰退與否，疲軟的經濟增長動力持續時間更令人擔憂，食品和能源價格可能保持高企，但其他經濟指標卻出現下滑。她預期，聯儲局將在明年展開新一輪寬鬆周期，或將有序地出手救市。

企業消息方面，第二財季收入202.25億美元，按年增長5.24%；純利按年倒退39.39%至14.29億美元；經調整每股盈利1.86美元，與收入同勝預期。上季毛利率按年下跌0.35個百分點，至53.44%。

百事行政總裁Ramon Laguarta解釋，受高貨運和大宗商品價格上升推高了公司成本，公司正推行「混合和分類方法」，如縮細不同包裝的尺寸等。該公司將今年全年不計併購所帶來的內生增長收入預測，上調兩個百分點至10%，每股核心盈利不計匯率變動的增長指引則維持在8%，其股價周二曾升0.73%。

健身器材公司Peloton宣布，將全面放棄自家生產，轉換代工廠製造，以簡單化其供應鏈和改善其成本架構，將擴大與台灣製造商力山工業的夥伴關係，其股價升2.58%。