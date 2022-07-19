UA亞洲聯合財務取灣仔商廈永久命名權　料年內分行增至49間

疫情持續逾兩年本港經濟疲弱，不過有財務公司生意卻穩步上揚且積極擴充業務版圖。

UA亞洲聯合財務(UA)早前斥資逾千萬元承租灣仔駱克道333號商廈3層寫字樓，同時取得商廈永久命名權，將原名「中國網絡中心」重新命名為「亞洲聯合財務中心」，並由UA行政總裁長原彰弘周二親自率領一眾管理層主持揭幕禮。

被問到新租商廈「亞洲聯合財務中心」如何與同區總部「聯合鹿島大廈」分工時，長原彰弘表示，將來會集中資源發展這兩棟商廈作為公司總部，又指現時集團在「聯合鹿島大廈」承租了8至9層每層樓面逾萬方呎、員工上班人數亦都較多；而新租的「亞洲聯合財務中心」每層則約4,000方呎至5,000方呎，未來會視乎日後發展檢視情況，「不排除有朝一日將鹿島大廈所有員工搬入此處，甚或用晒整棟商廈，但暫時方向未定」。他另補充集團取得命名權的用意是冀大眾知道集團有「自己命名的大廈」。

未來分行開店步伐方面，他指年底青衣分行將會開幕，帶動總數增加至49間。

那麼美國加息對集團又有冇影響？他強調「UA優勢是較銀行息差大，因銀行傾向採用低息政策要顧及成本」，所以面對聯儲局加息0.25厘抑或0.75厘，集團都毋須增加客人負擔與客人共度時艱。

另外，UA成業內首間涉足元宇宙(NFT)的私人財務公司，將在本月25日透過NFT藝術交易平台Artcoin推出「限量版立體神臂NFT」，其中80%會贈送予客人，另外20%以100港元發售，長原彰弘笑言冀取得UA NFT 的客人「將來會發財」。