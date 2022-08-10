東方日報B1：銀債又出擊　4厘保底息

港府發行第7批專為「老友記」而設的銀色債券，目標發行額增至350億元，可視乎市場情況「加碼」至最多450億元，「保底息」亦上調至4厘，每位投資者最多只可投資100萬元，2023年或之前年滿60歲（即1963年或之前出生）及持有效香港身份證的「銀髮族」可於8月23日起認購。渣打財富管理投資產品主管許國威預期，認購額會比上一批多15%，每人最多可獲分配20手。

政府去年8月發行300億元銀債，「保底息」3.5厘，並首次將合資格認購年齡由65歲降至60歲，而新一批銀債的目標和最高發行額，以及最低息率均比以往為高。

港府表示，這將有助進一步促進年長市民的參與，並在目前充滿不確定性的投資環境中，為年長市民提供一項安全可靠又具穩定回報的投資選項，而銀債亦是政府推動普惠金融的其中一項舉措。

是次發行的銀債認購價為每手一萬元，年期為3年，持有人每6個月將獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，或者4厘的保底息，以兩者較高者為實。

香港金融管理局助理總裁（貨幣管理）陳家齊指出，釐定今批銀債保證息率和發行額時，考慮到以往發行經驗、市況以及聽取各界意見等，認為4厘保證息率合適，可為長者提供「進可攻，退可守」的投資產品。她引述統計處去年底臨時數字指，60歲或以上人口約有210萬，希望加大發行額可令更多合資格市民成功認購銀債。

她續稱，發債所獲資金將投入債券基金，該基金由2009年成立至今從外匯基金得到的回報都是正數，已滾存良好盈餘，所以投資者不需擔心還本付息能力。

新一批銀債認購期由8月23日早上9時，至9月2日下午2時，9月14日發行。為免大量銀債集中在少數投資者，每位投資者最多只能獲配發100手銀債。

券商及銀行隨即公布多項優惠，耀才推出「10免」，包括利息、按金、認購手續費、託管費、代收利息費及到期贖回費等；渣打銀行豁免認購手續費、債券轉倉股票戶口費、託管費、代收利息費、到期贖回費，滙豐銀行及花旗銀行還有提早贖回不收手續費。

中國銀行（香港）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，投資者冀於目前股債匯市波動的情況下尋求低風險產品，預計今批銀色債券錄得超額認購機會甚高，每人認購25至30手；若合資格客戶資金充裕，認購多於30手是穩妥做法。他又估計，未來兩至3年本港通脹將介乎2至3%，即銀債投資期內浮息高於「保底息」的機會甚微。

與通脹掛鈎零售政府債券（iBond）不同，銀色債券不設二手市場，投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。周國昌指，過往中銀98%客戶選擇持有銀色債券至到期。