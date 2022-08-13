致富智庫：全球四天工作成趨勢？當中利弊影響企業取態大不同...

香港人出名拚搏，工時「長絕」全球，過勞及缺少Work-life balance已是常態，「四天工作」可說是不少打工仔的夢想。最近，本港有兩家機構推行減少工時計劃，令一眾打工仔羨慕不已！繼新世界集團試行4.5天工作周及一天在家工作後，建造業議會也推行「隔周4天工作」制，鼓勵員工獲得生活及工作的平衡，以及挽留人才。縱然港企在工時保障上邁出了重要的一小步，惟相對歐美仍落後，香港必須進一步改革才可與世界接軌。

近年不少跨國巨企都推出縮減工作日數或工時的措施，部分政府也有參與推動。疫情突襲，企業為保障員工免受感染，更多企業讓員工在家工作，成為了加速變革的「催化劑」。目前全球有哪些國家已實行「四天工作制」？對於企業和員工是好是壞呢？

【歐美】

●美國：議員倡減工時 加班補水

美國加州議員Cristina Garcia近月提案，擁有超過500名員工的大公司實施4天工作制，員工每周工作時數將由目前的每周40個小時，更改為32個小時，並須對工作超過4天的員工支付加班費。

提案建議，任何一天工作超過8小時、一個工作周超過40小時，任何一個工作周第7天工作的前8小時，公司應按員工薪資不少於1.5倍給予加班工資。一天內工作超過12小時，在一周的任何第7天工作超過8小時，應按不少於僱員工資2倍給予補償。

●英國：70家企開展半年實驗計劃

6月初，英國70家企業、共3,300名僱員開展了為期半年的實驗性計劃，不扣減薪金下，讓員工每周工作4天。該計劃由非牟利組織4 Day Week Global、4 Day Week UK Campaign、智庫Autonomy、牛津大學、劍橋大學及美國波士頓學院合作，研究4天工作制對企業生產力及員工福祉的影響。

推動計劃的4 Day Week Global行政總裁Joe O'Connor認為，疫情使各大企業思維轉變，意識到要提升公司競爭力，須關注產出的質量而非勞動時間。

●冰島：86%先行者實施4天工作

冰島乃推行「四天工作周」的先行者，政府早在2015至2019年期間，邀請逾2,500名的打工仔實測「四天工作制」，他們的薪金不變，每周的工時由40小時減至約35到36小時，平均日均工作時間8至9小時。結果顯示，實驗取得「壓倒性的成功」。

負責分析的英國智庫Autonomy和冰島智庫Alda在研究報告中指出，幾乎所有組別的員工都減少出現工作過勞的情況，而且大多數員工的生產力都可以保持不變，甚至有所提升。

縮短工時並非減少工作量，關鍵是要提升效率。報告提出一系列建議，例如主管分配工作時要知人善任、將服務轉型數碼化、減少會議次數及時間、以電郵取代會議、縮短休息時間等。目前，冰島已經有86%的工作領域實施或計劃實施薪資相同、減少工時的政策。

【亞洲】

●日本：8.5%會社響應每周休3日

歐美國家着手調整工時政策，盛行加班文化的日本也步向削減工時之路。日本政府今年6月正式通過「經濟財政經營與改革基本方針」修正案，提出「選擇性周休3日」的工作模式，以應對日本少子及老齡化日益嚴峻的局面。

日本厚生勞動省調查結果顯示，已經有8.5%的會社響應周休3日。電器生產商日立4月宣布，在截至明年3月會計年度，對約1.5萬名員工實施周休3日；Panasonic也將在本年度提供部分員工周休3天的選項；NEC同樣考慮跟隨。

●南韓：科技巨頭參與 引入Workation

南韓上班族同樣出名工時超長，但經歷疫情後有所轉變，繼南韓電信大廠SK數年前實施減少工時措施，兩大科技巨頭Kakao和Naver引入更靈活的工作模式。

Kakao自7月4日開始實施每周工作4天措施，員工可以自由選擇地點遠程工作，逢周五不上班。至於Naver讓員工選擇兩種方案，一種是全天遠距上班，另一個是每周只在辦公室工作3天。該企還引進「辦公度假」(Workation)抽籤計劃，每周隨機抽出10名員工，讓他們可以選擇在不同度假地點的共享辦公室遠程工作，每次最多可工作5天。

【4天工作是好是壞？】

●好處：提高工作效率 員工更快樂

國際勞工組織報告表明，每年有近200萬人死於與工作相關的疾病，工時長是主要原因之一，打工仔近年愈見重視Work-Life Balance(工作與生活上的平衡)的議題。可是，據美國科技公司Kisi發表《2022年Work-Life Balance城市排行榜》，在100個城市中，香港排名93位，即倒數第8位，而在過勞城市排行中位列第2位，香港僱員與這個「理想生活」似乎仍有一大段距離。

上班族每天都與壓力同在，調研機構Qualtrics調查發現，香港71%上班族認為工作是影響精神健康的主要壓力來源。至於改善的方法，60%人提議實行4天工作周、40%期望僱主提升選擇工作時間的靈活性，如選擇上班的日子、時間和地點。

員工的身心健康是提高工作效率的關鍵。推動全球試行4天工作周的組織《4 Day Week Global》研究證明，每周4天工作制可以提高工作效率，降低公司開支，並提升員工幸福感。63%企業發現，每周工作4天更容易吸引和留住人才，78%員工感到更快樂、壓力更小。

●壞處：日均工時增 影響日薪工收入

對於打工仔來說，4天工作看似「好着數」，但在實行上確實存在不少潛在問題。現實一點，倘若一周工時不變，將辦公日數由5天壓縮至4天，意味着每日工時加長，打工仔就要加大力量趕工，壓力肯定更大。長時間工作會否導致員工體力透支，失去工作動力？結果會否得不償失？

而針對日薪制的工種，工作日減少的同時導致薪金減少，可能對員工收入造成影響，或迫使他們要做兼職維持生計，總工時分分鐘不減反增。

此外，不是所有工種都適用4天工作的商業模式，例如以服務為主、着重面對面溝通的行業或較難實行。員工工時減少，部分企業或需增聘額外人手以解決需求，縱然為市場提供了就業機會，降低失業率，卻令企業人事成本上升，成為了推行4天工作的一大考量。

說到底，關注員工工作與生活上的平衡是大勢所趨，香港未必需要「一刀切」推動4天工作，專家建議企業可先試行彈性上班時間、在家工作等，然後評估實行情況，檢視那種方式對業務以至員工有益。