傳統遊戲融入區塊鏈　專家估最快需時5年

區塊鏈遊戲正迅速興起，其中「邊玩邊賺」(Play to Earn)和「去中心化治理組織」(DAO)概念顛覆傳統遊戲模式。區塊鏈遊戲Alien Worlds聯合創始人Saro McKenna接受《東網》專訪時預期，將有愈來愈多傳統遊戲玩家轉戰區塊鏈遊戲，未來2至3年將持續看見傳統遊戲加入「非同質化代幣」(NFT)元素，惟要將非區塊鏈遊戲真正融入區塊鏈技術，或需時5至7年。

在Web3.0時代，玩遊戲成為新型賺錢方法。她稱，「邊賺邊玩」是遊戲產業的重大改革，玩家可透過擁有和買賣NFT，在現實生活中獲利；而該遊戲的一些早期玩家透過擁有土地等稀有NFT，已成功「上車」或創業。

Alien Worlds為一款構建在以太坊、WAX和幣安智能鏈(BSC)區塊鏈平台，結合DeFi(去中心化金融)、NFT、DAO和元宇宙概念的太空探索遊戲。基於遊戲中DAO的概念，遊戲中6個星球內的人均有投票權共同參與決定星球未來走向。她認為，當遊戲營運模式由玩家共同決定，將增加玩家參與度及推動遊戲革新。

【加密幣跌價無礙遊戲運作】

根據Dapp數據追蹤平台DappRadar數據，Alien Worlds過去1個月用戶數量超過60萬人。她指，早前加密貨幣價格暴跌對用戶增長和交易量沒有太大影響，基本保持穩定。雖然區塊鏈遊戲的成功與加密貨幣價格或存在某種聯繫，惟相信玩家更着眼於遊戲長遠可為他們帶來的利益。

Alien Worlds早前宣布與非區塊鏈遊戲Minecraft建立技術橋樑，玩家可在Minecraft中賺取Alien Worlds的遊戲代幣。她指，有計劃將Alien Worlds融入其他區塊鏈遊戲。隨着業務增長，Alien Worlds員工數目由去年中旬的數十人，快速增長至目前逾百人。