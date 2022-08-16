【去美元化】中國一連7個月減持美債 又關俄烏戰爭事？

中美緊張局勢不斷升溫之際，內地連續7個月減持美國國債，6月份持有的美國國債規模減少130億美元，至9,678億美元，為12年來最低水平，但內地仍為僅次於日本的美債第二大海外債主。分析指，隨着俄羅斯入侵烏克蘭，以及西方國家扣押俄羅斯外匯儲備後地緣政治角力範圍擴大，內地將持續減持美國國債，以規避風險。

美國財政部數據顯示，6月海外持有的美國國債增加51億美元，至7.43萬億美元，其中最大的海外債主日本所持美國國債增加126億美元，至1.2萬億美元；英國減持191億美元至6,154億美元，僅次於日本和內地。

另外，整體外資6月淨買入589億美元的美債，連續第2個月錄得資金淨流入。期內外資淨買入長期證券、短期美國證券和銀行流動資金的總和為221億美元。其中，外國私人淨流入231億美元，外國官方淨流出111億美元。

荷蘭國際集團(ING)銀行全球市場主管Chris Turner指出，日本減持美國國債的趨勢已按下「暫停鍵」；至於內地持續減持美債或是與當局干預外匯市場，以在美元趨強的環境下保持人民幣對美元匯率穩定有關。

同時，全球去美元化愈演愈烈，俄羅斯因俄烏軍事衝突受到西方國家制裁，推動大宗商品等交易去美元化，間接推動人民幣國際化。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，人民幣暫未能對美元主導地位構成巨大威脅。雖然中俄開放人民幣結算的確能在帳面上增加以人民幣結算的貿易額，惟國際化還需視乎中俄之間能否有更多以人民幣結算的其他貿易等，相信美元在國際上的地位仍難以動搖。

實際上，人民幣自今年5月中旬觸及約20個月低點以來，兌美元匯率基本穩定，升值約1%。不過，市場對全球經濟衰退擔憂加劇，避險需求追捧美元，人民幣承壓走弱，周二在岸人民幣收跌287點子，報6.7632兌每美元，創逾三星期新低；離岸人民幣跌穿6.8心理關口，低見6.8191；人民幣中間價則下調320點子，至6.773。

交易員指出，目前在岸價和離岸價價差已擴至逾百點，加上中國人民銀行出乎市場預期下調政策利率，內地經濟數據表現遜色下，人民幣受壓向下，市場短期對經濟復甦預期偏弱，拖累人民幣後市走勢。惟人民幣逢高結匯較多，限制匯價調整空間。華僑永亨銀行經濟師姜靜則表示，考慮到內地穩健的外資直接投資，貿易順差再創歷史新高及境內美元流動性充裕，或有助限制人民幣跌幅。

人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，周二連續15日開展20億元人民幣7天起逆回購操作，完全對沖周二到期量。