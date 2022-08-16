【加密貨幣】報告：以DeFi為目標的黑客攻擊按年飆58%

區塊鏈分析公司Chainalysis報告顯示，由於DeFi(去中心化金融)已成為黑客的最新攻擊目標，預期今年加密貨幣中因黑客而造成損失的資金價值飆升。截至今年7月，價值約19億美元的加密資產被黑客竊取，較2021年同期飆升58%。

報告指，該趨勢「似乎不會很快逆轉」，於8月的第一周已經發生價值1.9億美元的跨鏈橋黑客攻擊，及針對數個價值500萬美元的Solana錢包帳戶攻擊。

今年已發生數宗針對DeFi協議，尤其是用於跨區塊鏈傳輸代幣的跨鏈橋Nomad的大型黑客攻擊，該領域已成為加密貨幣最薄弱的一環。

Chainalysis表示，由於此類協議依賴於原始碼軟件，因此犯罪分子可以輕鬆找到要利用的漏洞或其他漏洞；指出「協議進入市場迅速發展的激勵措施可能會導致安全最佳實踐的失誤」。

雖然黑客攻擊仍然是主要威脅，但Chainalysis指出，其他加密貨幣相關領域的非法活動已顯著下降。報告稱，截至目前為止，與加密貨幣相關的騙局已經獲得16億美元，按年減少了65%；今年「暗網市場」收入亦下降43%。