【各取所需】歐洲遭能源短缺旱災夾擊　華企轉賣天然氣牟利

內地經濟存暗湧，間接緩解歐洲能源荒！外媒報道，由於內地能源需求降低，現正轉售過剩的液化天然氣(LNG)，歐洲從中把握機會入貨。歐洲天然氣期貨價亦由周一曾見每兆瓦時290歐元，稍為降至270歐元水平。

據報內地主要LNG貿易商九豐集團稱，已將LNG轉售給歐洲買家，獲利或達數千萬甚至逾億美元，中石化集團也曾在4月坦承會持續將過剩的LNG導入國際市場。單是中石化就賣出315萬噸LNG，令內地總轉售量或逾400萬噸，相當於歐洲上半年天然氣進口量7%。若情況持續，歐洲能在11月前實現80%儲氣目標。

歐洲目前困難重重，由於天然氣成本居高不下，已導致化肥產能進一步萎縮，估計約有38%氨產能消失或減少，會導致農耕必需品氮肥更供不應求。禍不單行的是歐盟最新報告顯示，當地47%地區處乾旱預警狀態，土壤水分明顯不足；17%地區處警戒狀態，植被受影響。現料今年玉米產量將比前5年平均低16%，大豆和向日葵產量分別大減15%和12%。

歐元續弱 冰島大手加息

歐元弱勢未改，兌美元周三仍處一算以下，曾低見99.36美仙。外媒透露當地企業絕不高興，反而警告面臨強大成本和銷售壓力，歐央行加息也難改歐元頹勢；同病相憐的英鎊在1.18美元徘徊。同處歐洲的冰島央行周三率先大手加息0.75厘，利率高見5.5厘，為年內第4次加息，以應對通脹。

反映官方意願的人民幣中間價則中止3連貶，周三反彈135點子，兌每美元報6.8388，人民銀行續穩市場，連續21日開展20億元人民幣逆回購操作，中標利率仍舊兩厘，完全對沖到期量。然而，反映內地市場的在岸人民幣先升後回，收市跌144點子，報6.8654，連貶5日，專家認為內地會讓人民幣溫和貶值撐經濟，年底兌每美元或見7算，即每百港元兌約90元人民幣。

油價方面，以沙特阿拉伯為首的產油國暗示要減產穩價後，布蘭特期油重上每桶100美元，周三曾高見101.5美元，升約1%。市場料後市逐步向上，花旗預計，隨着歐盟禁俄油制裁12月生效，加上明年2月還有更多限制措施，俄油和相關成品油每日產量或降逾100萬桶。