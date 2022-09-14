加密貨幣難以復勇　原來因為…

近年比特幣、以太幣等主要加密貨幣大跌，即使低位有反彈，力度短暫，維持反覆上落格局，未能回復往年的大勇狀態。究其原因，分析指出，幣圈最痛苦的時期未到，這些廠商得面對利潤收縮、設備價值蒸發，加上能源價格不斷飆升、電費高昂，令這些礦商拋售加密貨幣套現的壓力大增。

外媒引述分析指，比特幣去年一度狂飆至近每枚逾6萬美元，但今年聯儲局升息，投資者撤出風險較高的資產，比特幣走勢反轉，一度下試1.8萬美元水平，導致挖礦業者收入急跌。據講在去年加密貨幣高峰期，這些礦商每天可賺6千萬美元，如今只賺1,900萬美元。

挖礦機具價格大幅下跌，比特幣挖礦基礎設施提供商Luxor Technology表示，以效率最高的比特幣挖礦機為例，目前價格僅是去年12月的1/3，先前借錢購買設備的挖礦業者，為避免燒光現金，只得被迫低價減持比特幣倉位。

更有分析擔憂，能源價格飆升會令比特幣湧現更多沽壓。美國德州用電大戶的電價，6月份較去年同期大增41%，德國同業本月電價更比去年底大幅增加140%。

報道引述區塊鏈數據研究公司Arcane Research數據顯示，公開上市的挖礦商在今年5、6月緊急拋售高達24萬枚比特幣，料涉逾50億美元。