中美審計在港交鋒　中概股仍存退市風險

中美兩國自上月底達成審計監管合作協議後，在港正面交鋒頓變重頭戲！上周抵港的美方人員已據報在本周一起進行相關審計工作，最新消息更指北京當局亦有派員到港協助。就此，香港證監會主席雷添良昨日表示，知悉中國證監會有人員抵港，香港證監會為對口單位，但在整個過程沒有特別參與，可是「如果在支援上有需要，(香港)證監會樂意提供協助」。

分析指，美方一直要求的審計工作雖然順利開展，但中概股退市的風險仍然存在。美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)主席Erica Williams於周四在美國出席機構投資者委員會會議時重申，美方希望能夠全面檢查和調查(inspect and investigate)在美上市的中企有關文件。因為「如果不這樣做，就會違反美中上個月達成的協議。」

她表示，PCAOB對全球50多個司法管轄區的註冊會計師事務所進行檢查和調查，是保護投資者的兩個最重要工具。然而，十多年來，美方在中國內地和香港的准入一直受到限制，這或置投資者於風險之中。

她讚揚8月26日中美雙方簽署的審計協議，是有史以來最詳細、規範程度最高的協議，確保了PCAOB完全有權檢查和調查美方選擇的任何公司，不會存在漏洞，或例外的個案。她更斬釘截鐵地說，「談判時間已經結束，協議已經簽署，必須完全遵守。」

在回應中概股自願退市問題時，Williams表示，自願退市不是逃避PCAOB審查的門口，因美方的審查具追溯性，強調「如果一家公司今年退市，我們仍然需要知道往年是否發生過不當行為」。

雖然中美簽署了上述的協議，但就未曾對外公開其詳細內容，對外則出現「各自表述」的情況。分析員指，中美雙方在協議的執行期望上顯然出現分歧，中方強調協助，美方則要求自主、嚴格、不妥協的審計，令審計最終或失敗而回，也令163間已被列入臨時退市名單的中概股再陷退市風險。

另外，制裁股華為作為內地科技巨頭，早於2020年已遭美國商務部列入「黑名單」，據外媒報道，華為擬聯同其他遭美國納入「黑名單」的中資半導體公司合作，如國企福建晉華，最快年內重新復產晶片，華為甚至已重新設計部分核心晶片。