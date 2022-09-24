專家樓評：港步加息周期　應着手「撤辣」

美國聯儲局已連續加息5次，累計加息達3厘後，香港銀行終於正式展開加息周期，周四宣布上調最優惠利率(P)0.125厘，雖然加幅比市埸預期的0.25厘溫和，連同早前大型銀行已上調銀行同業拆息按揭(H按)鎖息上限，對新做按揭人士來說，等同已累積加息0.375厘，以每500萬元貸款額年期30年來說，每月供款開支會增加989元。至於現正供樓的人士，相同貸款額及年期來說，在加息0.125厘之下，每月供款開支亦會升327元。

香港這一轉加息周期與2018年最大的不同是，這次各銀行的按息不再一致，而且不同銀行推出不同的P按、H按及定息計劃，當中又分開新盤及二手按揭都有不同息率及優惠，按揭產品趨向多元化。

料一手物業較二手吸引

由於部分銀行對新盤按揭提供更多優惠，例如有大型銀行的新盤與二手H按，息率相差0.25厘，以500萬元貸款年期30年來說，兩者每月供款相差662元，有銀行助攻，加上一手物業發展商會提供較靈活的付款方法，預計未來一手物業吸引力會較二手物業大，同時於加息周期下受的影響會較二手市場少。

不過，加封頂息及上調最優惠利率，相信對於早前購入新盤且入伙期臨近的一批業主影響最大。這批業主當初是用當年低息去評估自己的供款能力，如這期間收入未有增長，「上會」時如息口再上升，或未能通過壓力測試要求，或要加擔保人。

另外，一批近兩年買入單位，而又受疫情及加息雙重打撃的業主，受限於政府辣招，即使供款困難，要轉售亦不易。在樓價向下之時，政府要考慮定立「撤辣」的時間表，令樓市於加息周期下，平穩「着陸」。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣