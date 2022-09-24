施羅德投資：歐美衰退風險迫在眉睫

隨着各國央行承認通脹變得更加根深柢固，而不只是一系列短暫的衝擊，世界各地的利率正以驚人的速度上升。對許多人而言，這情況或許會像看見貨幣政策和金融市場新制度的曙光。

零利率甚至負利率的時代已經過去，而時代更迭亦已顯然把大家帶進一個新時代。經驗較豐富的投資者或會將此視為市場回復至較正常狀態，就像2008年發生全球金融危機前那樣。然而，這仍有待觀察。說不定1970年代末和1980年代初經歷的滯脹(即通脹、失業率持續高企及需求停滯的時期)將是更貼切的比較。

高通脹壓垮家庭財政

在新的利率制度下，預料美國、英國和歐元區經濟體將於2023年內陷入經濟衰退(定義為連續兩個季度國內生產總值(GDP)負增長)。屆時，這3個市場的GDP均有可能在2023年出現倒退，而全球經濟前景亦趨黯淡。現時，通脹是家庭考慮自己的財務狀況時最關心的問題之一，在各國央行試圖壓抑通脹、貨幣政策相對受限的情況下，政府們惟有盡力緩解高通脹帶來的苦況。

在英國，家庭的能源帳單費用勢將在約短短兩年內增加兩倍，因而令此通脹升溫被稱為「生活成本危機」。在俄羅斯能源供應受烏克蘭局勢影響下，歐洲所面臨的危機更為嚴峻，該地區的各國政府均努力尋求協助家庭住戶的對策，尤其是低收入家庭。

在最新的基本預測中，下調了全球經濟增長預測，並預料美國、歐元區和英國將出現經濟衰退，而大多數新興市場的增長亦將放緩。預料全球經濟增長將於今年全年從5.9%放緩至2.6%，並將於2023年放緩至1.5%。除了新冠肺炎疫情高峰期外，這將是自2009年以來全球經濟最壞的一年。

同時，將今年美國經濟增長預測自5月的2.6%下調至1.7%，遠低於市場預期的2.1%，相關預測調整主要是受上調對通脹的預測及美國聯邦基金利率採取更為激進的路徑所致。

目前預期聯儲局於2023年初利率將達4厘。利率向上、政府收緊開支及通脹升溫，無疑都在降低家庭的消費力，最終很可能會使他們大幅削減開支。企業勢將透過減緩生產來應對疲弱的需求，而對勞動力的需求亦將因此減少。預料政策的緊縮力度將足以推高失業率，這不單可令家庭需求下降，同時亦是緩解通脹壓力所需的。

歐洲正深陷能源危機

預料美國經濟將於明年首3個季度期間陷入衰退，屆時GDP將收縮1.9%，其後才會恢復增長，此意味着該國經濟於明年全年將收縮1.1%。以此與普遍預期的1%正增長作比較的話，便可看出這項預測有多負面。有別於美國，歐洲的衰退並不是由通脹和利率上漲引起，而是與俄烏衝突令能源成本持續上漲有關，現時問題已嚴重到足以導致GDP下降。

與美國和歐元區相比，英國似乎介於兩者之間。雖然該國近日的經濟增長較為強韌，而且有更多證據顯示通脹壓力正在擴大，但同樣亦迫於無奈需要忍受歐洲高昂的能源價格，政府實施能源價格上限，因而滯後家庭住戶所受的影響。