【加息潮】澳洲9月樓價未止跌　星洲上季按年漲13%

全球進入加息周期，借貸成本增加，打擊包括樓市等資產價格表現。澳洲樓價在9月份下跌1.4%，而悉尼樓價過去一個季度更下挫6.1%。在周二澳洲聯儲銀行會議之後，利率或會再次上漲，預示當地樓價可能會進一步下跌，持續消化疫情期間樓價所累積的升幅。

澳洲樓市數據供應商CoreLogic的研究主管Tim Lawless表示，9月樓價指數的跌幅小於8月的1.6%，但如果澳洲央行的關鍵利率繼續上升，樓市跌勢可能會再次加快。

9月份悉尼的樓價按月下跌1.8%，布里斯班和坎培拉的跌幅亦相若，唯一沒有出現按月下跌的首府城市是達爾文。在過去3個月，首府城市的房地產市場下滑6%，而霍巴特和坎培拉也分別下跌4.5%和4.4%。

在疫情期間，由於利率處於歷史低位，澳洲全國樓價飆升25.5%，目前整體樓價已從高位跌了5.5%。Lawless指出，最近留意到除了大城市之外，鄉村和地區城市住宅樓市同樣承受壓力，他稱，「現時絕對是一個買方市場(Buyers' market)」，意味手持現金的買家擁有更大話語權。

●星洲上季房價按年漲13%

相對地，新加坡或面對樓市過熱問題，當地樓價在今年第三季度保持快速上漲，因為買家對加息毫不憂慮。根據星洲住屋發展局及市區重建局周一公布的初步估計，私人住宅價值較前一季上漲3.4%，樓價較去年同期上漲13.2%。

新加坡的借貸成本與全球利率一起飆升，與樓按相關的新加坡3個月期複合平均隔夜息，已從年初的0.2厘躍升至約2厘。分析師表示，樓價增長放緩，表明樓市已開始感受到利率上升和通脹的影響。為遏樓市升勢，新加坡當局上周已收緊樓按成數及類似香港壓力測試的還款佔收息比率門檻。