林嘉麒：外圍動盪　醞釀新炸彈

數據顯示，資金大規模流入現金或貨幣基金，規模是七月以來最多。股債跌跌不休，股票基金贖回潮持續，5星期累計平均每周外流60億美元。歐洲股市資金繼續離場，今年以來合共外流約840億美元。面對美元強勁及債息急升，日本及英國兩大央行分別出手干預，日圓和英鎊暫時似是穩定下來，但作主的是美元，本周開始美元有機再轉強。先留意今個星期五有美國9月非農就業數據，市場預期增幅放緩，回落至只有27.5萬份，較8月的30.8萬份少，數據反映美國經濟未太差。何況上兩次非農數據出爐結果也是好過市場預期，因此加強了聯儲局加息的空間及信心。再者，美國上周公布的核心PCE指數仍然高企，反映聯儲局大幅加息未有令通脹顯著降溫。本周會有多位重量級官員發表言論，可留意在早前清一色鷹派言論的同時，會否放鬆一下，令市場略為舒緩。

筆者反而較關心英國債息急升引發債市的後續動盪，退休基金被追收按金引發潛在系統性風險。英國退休基金一直以負債驅動型投資（Liability Driven Investment，LDI）為策略，LDI被英國媒體形容為，可能是2022年雷曼的翻版。退休基金資產需要涉及年期配置，由於退休基金動輒數十年時間，期限配置往往是長債為主。可是，之前債息愈跌，退休基金Liabilities愈高。LDI透過利率等衍生產品投資，令退休基金以較低成本達致期限配置，並且收窄因為債息向上所產生的資產與負債缺口。但隨着債息急升，LDI投資大幅跌價，退休基金則需要被追收孖展，以及出售手持英國國債以覆行更多抵押品要求。據報，有牽涉LDI的退休基金，每間都被追收最少一億英鎊孖展。

每周均有新炸彈，剛過去周末有瑞信。據外電報道，7月上任的瑞信行政總裁Ulrich Koerner上周五再度向員工發信，稱銀行擁有「強大的資本基礎和流動性狀況」，並對員工稱在公司於10月27日宣布新的戰略計劃之前，將定期向他們發送最新消息。上周，瑞信有關反映債務違約風險的信貸違約掉期（CDS）攀升約15%，達至2009年以來的最高水平。隨着瑞信去年初被捲入對沖基金Archegos爆倉及英國供應鏈融資公司Greensill破產的醜聞後，股價節節下跌，更觸及新低。

據估計，瑞信將可能需要籌集40億瑞士法郎的資本，但在出售一些資產的同時，由於公司年內股價大跌，股本融資將導致長期股東股權遭大幅攤薄。目前，瑞信正進行不足一年來的第二次重組，正研究裁減、退出或維持那些業務。此前有報道指，瑞信有意出售證券化產品業務，涉約750億美元資產。世界如此動盪，要信美股或港股見底似乎是自我安慰。