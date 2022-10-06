【產經評論】積金差劣輸到喊　退休保障淪空談

香港打工仔被強制參與強積金供款，為退休作準備。可環球金融市場動盪，股、債雙殺，多項強積金基金投資回報差劣，即使是風險較低的保守型基金亦要跌，致強積金總資產失守一萬億元大關，兩年供款變相消失，打工仔血汗錢化灰，一殼眼淚！當局實應檢討如何全面優化積金制度，確保打工仔的供款更有效為未來退休作保障，免得強積金淪為「強輸金」，愧對港人！

過去3年，香港多災多難，先是2019年社會極端動盪，繼而是2020年新冠肺炎疫情爆發，至2021年中美博弈不斷升級，2022年疫情未退，卻爆發俄烏戰爭、全球通脹飆升，各大央行猛力加息收水，股、匯、債、商品、地產等主要資產市場皆不見樂土，資金只有「獨沽一味」流入美元避險。強美元下一眾非美貨幣持續貶值，經濟備受「動態清零」防疫政策打擊的中國亦不例外，人民幣今年累貶逾一成，致以中國資產為主的港股估值受壓，表現一浪低於一浪。香港經濟在與國際脫軌、嚴厲的防疫政策下，百業蕭條，企業倒閉，工人失業，人才與錢財皆不斷流失。如此艱難的謀生環境下，打工仔的一分一毫都顯得十分重要。

偏偏今年以來，強積金的回報差強人意，強積金總資產蒸發的金額，等於每名打工仔人均帳面蝕逾5萬元，數目當真不少。由於普遍預期明年環球經濟景氣會比今年更差，只怕強積金總資產會持續下跌，打工仔供款如泥牛入海，一去無回，難以止蝕。

這個局面，與強積金的設計側重在股票和債券市場等金融市場投資，投資缺乏多元化和靈活性，有莫大關係。遇上今年股債雙殺，供款人幾乎點揀都輸錢。其實，供款人只要最簡單直接做定期存款，收取利息，雖然長期未必能跑贏通脹，但短期至少可以避免供款捲入動盪的金融市場，以致「躺着也中槍」；再不然可研究讓供款人用作置業首期，畢竟香港房屋短缺，樓價雖然已開始回落，但上車首期仍然高昂，與其硬性規定供款人資金要投入金融市場，為何不可以投資在自置居所，同樣有利保障退休的住屋需要，長遠物業也能保值。

中美博弈、東西分裂的百年變局，改變全球化模式，國際地緣政治局勢不斷升溫，通脹加劇，各大央行猛力加息大增經濟衰退甚至滯脹風險，這些重大不明朗因素不會在短期內消失，將於明年，甚至未來數年持續。最慘的是將屆退休年齡的打工仔，距離提取強積金作退休之用的時間逼近，已沒有太多以「平均成本法」爭取長期投資回報的本錢，最終退休保障大失預算，欲哭無淚。

港府不搞全面退休保障，將安老責任以強積金制度交給港人自己自負盈虧，為金融機構創造大茶飯，但制度的不足卻無法讓港人藉此保障到退休生活，情況與推出自願醫保計劃，為保險公司製造大量生意，卻無阻解決醫療問題同出一轍。說到底，港府是不願動腦筋、花精力，善用公帑，負責任地為港人謀福祉。如何凝聚人心，建立和諧社會，推動經濟加快發展，應對全球逆風實乃疑問。