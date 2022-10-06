美聯儲幣策「鷹」過度　渣打估美元將見呢個位…

美國聯儲局貨幣政策偏「鷹」造就強美元之勢。渣打銀行認為，美元第4季將維持強勢，預計美元指數將站上117高位，但預期聯儲局加息循環將在今年底進入尾聲後，可能讓美匯指數觸頂回落。

渣打銀行財富管理處投資策略部負責人劉家豪預期，聯儲局加息至4.5%後，升息循環將暫時告終，料美匯指數到今年第4季將維持強勢，有望站上116.5至117區間。

不過，劉指美元走強格局可能在半年到1年內出現觸頂後回落，建議投資者可從三大面向觀察美元指數是否回落，包括聯儲局加息循環何時進入尾聲、中國防疫何時終止清零政策，以及俄烏戰爭何時打破僵局，屆時歐元可能回穩、美元拉回，非美貨幣也可能啟動反彈。

另外，在其他貨幣部分，歐元在能源安全和配給問題的陰影揮之不去，以及歐洲央行相對緩慢的升息步伐，短期內對歐元仍帶來下行壓力，預計歐元兌美元未來1至3個月走勢可能仍疲弱，並測試1歐元兌換0.90美元水平，年底可能收在0.93至0.94附近。

儘管近日英鎊兌美元在1.05附近現反彈，該行對英鎊中長期表現仍持相對較保守的看法，認為滯脹風險可能持續拖累英鎊後市。