傳澳門否決部分標書提議　要求提高非博彩投資

澳門政府正在審議7份申請新賭牌的標書，以決定未來10年由哪6間公司經營博彩業，但進展似乎不順暢。投資銀行瑞信在其最新研究報告引述消息稱，當局未能滿意部分標書的發展提議，並且要求大部分博企進一步提高非博彩娛樂的投資。該行稱，就算中標，此舉相信會對部分博企的資產負債表添壓，拖低濠賭業的長期利潤率。

賭牌申請在9月14日截標後，上述報告指出，競投委員會與各家申請人在9月底時曾個別會面，討論了標書的內容。據悉，當局否決了部分標書內的建議，並且要求博企投資更多在非博彩元素。其中，有博企提議在現有物業範圍上擴建來當作加大投資，可是當局認為現屆賭牌應做的承諾，故要投新賭牌，就要有新的投資。該行又得悉，博企都在準備額外的資料，或需要在本周與競投委員會再見面時提交。

該行預設在基本情況下，現有6間博企可取得新牌順利過渡，但如加大非博彩投資，將損害行業盈利，故新牌最終條款將會是一個值得關注的風險。另外，亦有分析指，在如此市況不濟的市況下，當局仍「獅子開大口」，是看準了6個新賭牌有7間公司競爭，其中一間公司必然「無得留低」，大大提升了政府的議價能力。

賭牌未能十拿九穩，賭收則繼續低迷。券商花旗大幅向下修訂本月澳門賭收預測21.42%至55億澳門元(下同)，即平均每日約1.7億元，原因是本次十一長假期傳統旺季「略顯平淡」。該行指出，在7天的長假期之中，日均賭收約1.89億元，低於今年五一勞動節長假期的日均約兩億元，也遜於今年農曆新年時的日均3.33億元。這或與近期內地疫情升溫，以及賭場贏率較低有關。

摩根大通則指出，本月首9天的日均賭收回復至2019年未有疫情前約三成，在邊境出入仍有限制之下算是鼓舞。至於最快本月底內地放寬4省一市遊澳電子簽注及旅行團安排，摩通相信對12月賭業市況有利，料12月賭收可回復到疫情前的四至五成。

除了博彩旅遊業外，澳門亦冀在金融業上有所作為。根據中華(澳門)金融資產交易公司的數據指，截至上月底共有88間發行人及132隻債券在澳門發行或上市，總規模逾3,400億元，並且相信隨着美元走強，會有更多自貿區債券到澳門上市。