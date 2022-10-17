【產經直播】港股先跌後升 但咪開心住？

港股周一(17日)則先跌後升，低開107點後，最多跌278點，惟午後倒升，最終收市報16,612點，升25點。內地「二十大」正在舉行，惟暫未有重大利好政策出台，恒指今日(17日)V彈，是否欠缺實質因素支持？恒指下行風險未解除？失守萬六關風險仍在？

《東網Money 18》搵嚟亨達財富管理董事總經理姚浩然同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道