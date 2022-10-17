【產經直播】港股先跌後升 但咪開心住？
2022年10月17日 16:37
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港股周一(17日)則先跌後升，低開107點後，最多跌278點，惟午後倒升，最終收市報16,612點，升25點。內地「二十大」正在舉行，惟暫未有重大利好政策出台，恒指今日(17日)V彈，是否欠缺實質因素支持？恒指下行風險未解除？失守萬六關風險仍在？
滙控(00005)將於下周二(25日)公布第三季度業績，摩根士丹利發表報告，料滙控淨息差表現強勁，預期股價未來15日將跑贏行業，出現此情況概率為70至80%，給予目標價59.8元，評級「增持」，股份今日(17日)升逾1%，股份仍有上升空間？另外，內銀股今日(17日)亦跑出，當中招行(03968)及工行(01398)分別升2%及1%，內銀前景點睇？吼唔吼得過？
內地消費股受壓，內地堅持「清零」防疫政策，加上原計劃今年9月舉辦的第40屆中國國際體育用品博覽會，將延至2023年5月26至29日舉辦，體育用品股李寧(02331)跌逾4%；餐飲股九毛九(09922)亦偏軟，「清零」政策不變下，內地消費股暫未見轉機？不宜心急撈底？
中海油(00883)發盈喜，料今年首三季淨利潤達1,078億至1,098億元人民幣，按年增104%至108%，中海油表示，公司抓住油價上漲有利時機，持續加大勘探開發力度，油氣產量再創歷史同期新高，成本競爭優勢進一步鞏固，消息刺激中海油股價升1%，中海油可繼續睇好？
新股方面，內地營銷服務提供商潤歌互動(02422)今日首日掛牌，開報1.3元，較招股價的0.64元，大升1.03倍，收市仍報1.35元。新股市場沉寂多時，今次潤歌值得留意？定係唔好亂入場？
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