專家樓評：極低按揭息率騙案需提防

近年電話騙案增多，除了冒充入境處及衞生署之外，近期更要提防的是冒充銀行「Cold call」的電話，近日我們接到不少客戶查詢，說接到銀行的推廣電話，有極低的按揭息率，例如現時市場最低按揭息率約為2.625厘，但該「銀行」職員指有低於2厘的息率，同時更可協助申請極低息的私人貸款，到底如何分辨真偽？

綜合本行收到客戶反映的情況，發現這類詐騙手法有幾點相似之處，首先，騙徒為了要增加可信性，不少都會經通訊軟件，向事主發送香港大型銀行的卡片，而且像真度極高，但是卡片上的分行一般極為「山旮旯」，並會表示體諒事主親身到銀行辦理太麻煩，是以可以約事主到市區交通方便的地點見面並簽署申請文件，而這份申請文件可能是向財務公司貸款，而非申請銀行的按揭貸款。

其次，這類騙案一般都會提供一個較市面上低息很多的息率，或是不用計算按揭壓力測試等，更指是特選客戶優惠，令到事主以為真的是銀行對個別客戶的限定優惠，而願意提供更多個人資料用作申請。其實，現時銀行的按揭審批及息率，一定程度上是受到監管要求規範，如果有人告知可以不用入息證明，不用壓力測試，息率又大幅低於普遍銀行息率，本行會建議客戶不要提供任何資料，先向銀行查詢有否該名「銀行職員」存在才作出決定，以免受騙。

另一類較常見的騙案，要求事主交一筆「手續費」以協助跳過一些監管要求，例如是為客戶聲稱可為事主以較高的物業估價作貸款或是不用入息證明便可以批出按揭等。過去曾接到有求助個案，就是相信騙徒能協助以較寬鬆要求批出銀行按揭，而支付數十萬元「手續費」，更被轉介至較高息的財務公司貸款。

在此，筆者要再提醒大家，如遇有貸款疑難，要向大品牌及有信譽的機構查詢，遇上自稱銀行職員電話，在提供個人資料前，宜先向銀行查證，以減少受騙的可能。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣