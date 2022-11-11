第五屆「中移動香港行山節」宣揚健康生活　籲保育環境

踏入11月、12月秋冬季節，天氣開始轉涼，是時候親親大自然了。由中國移動香港及中國香港旅行遠足聯會（旅聯）聯合主辦的第五屆中移動香港行山節，將於12月4日（星期日）舉行，以宣揚健康生活的理念及行山的樂趣，鼓勵市民「為健康 一齊行」，並呼籲市民注意保育環境及行山安全。

今屆活動選址太平山頂路線，啟動禮將於12月4日上午10時舉行，起步組別分為公眾及企業組別，現正進行公開招募有心人參與，一起體驗香港都市與大自然共融的綠色生活。

公眾組別方面，起步時間將於12月4日的早上10時45分或11時開始，參與人士可自由選擇，先到先得，如選擇的組別名額已滿，將被分到其他組別。另大會亦貼心安排免費穿梭旅遊巴，讓參加人士可於九龍塘及金鐘集合出發往太平山頂。公眾組別名額400名，大會更會發起18區一齊行，呼籲全港市民12月4日一同享受遠足之樂。