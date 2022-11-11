第五屆「中移動香港行山節」宣揚健康生活 籲保育環境
2022年11月11日 15:44
東網電視更多新聞短片
踏入11月、12月秋冬季節，天氣開始轉涼，是時候親親大自然了。由中國移動香港及中國香港旅行遠足聯會（旅聯）聯合主辦的第五屆中移動香港行山節，將於12月4日（星期日）舉行，以宣揚健康生活的理念及行山的樂趣，鼓勵市民「為健康 一齊行」，並呼籲市民注意保育環境及行山安全。
今屆活動選址太平山頂路線，啟動禮將於12月4日上午10時舉行，起步組別分為公眾及企業組別，現正進行公開招募有心人參與，一起體驗香港都市與大自然共融的綠色生活。
公眾組別方面，起步時間將於12月4日的早上10時45分或11時開始，參與人士可自由選擇，先到先得，如選擇的組別名額已滿，將被分到其他組別。另大會亦貼心安排免費穿梭旅遊巴，讓參加人士可於九龍塘及金鐘集合出發往太平山頂。公眾組別名額400名，大會更會發起18區一齊行，呼籲全港市民12月4日一同享受遠足之樂。
公眾報名日期由今日（11月11日）中午12時開始，並將於11月21日中午12時截止報名。公眾可透過「MyLink」手機應用程式參加報名（https://l.mylinkapp.hk/zX7k ），每次報名最多可以填寫四名參加者，請留意當中最多只可有兩位18歲以下人士，更有4個不同的起步時間及集合時間選擇。每名成功參加者，均可獲得限量精美行山活動包乙個，另外更有機會贏取限量「CMHK Hiking NFT」，當中有多個MyLink小狸貓可愛行山造型。
報名結果將於11月23日中午12時公布，屆時報名人士可於「MyLink」手機應用程式WeWalk活動專頁查看是否成功報名；成功報名之參加人士請留意起步時間組別及領取活動包資訊。報名連結：https://l.mylinkapp.hk/zX7k 。
如欲了解更多有關「中移動香港行山節」的資訊及精彩活動，請瀏覽「中移動香港行山節」網頁www.wewalk.hk、Facebook專頁https://www.facebook.com/cmhkhongkonghikingfestival 或瀏覽MyLink App內WeWalk專頁詳情 https://l.mylinkapp.hk/zX7k 。