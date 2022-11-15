林嘉麒：高追港股摸頂機會大

一星期過去，恒指由上周一成功突破20天平均線，周中曾受制16,800點並回試20天線支持，到上周四一度低見15,945點，周五一個裂口重上50天線修復17,300點，昨日再用另一個裂口上升，曾高見18,011點。整體的過山車走勢相當刺激，恒指上下波幅高達2,000點。由10月底低位14,597點計起，近期波幅高達3,414點，已接近10月全月波動的3,567點，故不排除短線會作出整固。

技術走勢上，港股上一次收於18,000點水平是10月初，當時挑戰9月22日的下跌裂口失敗，反彈過後再展跌浪。同時，這個裂口是今年3月15日的低位18,235點，恒指能否繼續升，至少要成功挑戰9月21日低位18,434點，因此，18,235至18,434點相當關鍵。

通脹仍高 美股過度亢奮

今輪由美國公布的10月消費物價指數（CPI）回落開始，連日刺激美股出現技術突破。過去已多次強調鐘擺的投資理論，CPI固然是回落，但成效仍成疑，提防美股興奮過後又再整固。事實上，有美國聯儲局官員稱，儘管通脹有所減弱，但仍遠高於聯儲局的目標，而克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯表示，貨幣政策剛剛達到限制經濟活動的水平。

目前支撐美國通脹的都是較長期的項目，因此即使上月自高位回落，未來仍可在更低但較局方目標高的水平徘徊，同時由於所有通脹指標依然高過市場預測的終端利率（terminal rate），故最後終端利率亦可能較此前預測為高。加上高利率和倒掛的美債孳息率曲線證明經濟衰退是不可避免的，所以國際投資者普遍繼續看淡美股。

不過，港股又如何？值得留意的是，近期港股反彈的同時，港元亦轉強，港元曾觸及7.836，亦是今年3月的水平。當然，港元距離強方兌換保證仍有一段距離，關注點是資金流的情況。

上周部分大戶選擇離場

截至11月9日的一個星期，環球資金未見淨流入股市。已發展市場如美股及歐洲股市，淨流出74億美元，其中美股最多，淨流出40.7億美元。相反，新興市場錄得淨流入，但規模不大，只有1.9億美元，而且中國亦錄得淨流出3.39億美元的情況。

從數據看，似乎在說上周恒指徘徊於16,800點時，資金是選擇離場。有可能是大家看淡美國CPI後的股市表現，又或者先行避險。結果證明大戶資金流也不一定聰明，假如上周四沒有再流入，就錯過了過去兩個交易日的強勁走勢。由於數據變化有待觀察，惟近期氣勢迫人，難免叫散戶蠢蠢欲動。不過，正所謂窮寇莫追，要追的，上周五已追了，現時17,600點水平才來追貨？摸頂機會較大吧！

元宇證券基金投資總監 林嘉麒

（作者為註冊持牌人士）