香港電腦學會：港加密幣發展需合適人才

今年9月22日，英國Z/Yen集團與中國(深圳)綜合開發研究院聯合發布第32期《全球金融中心指數》報告，香港的總排名為全球第4位，在亞洲範圍內敗給第3名的新加坡，榜首則繼續為紐約和倫敦。以往在本港舉行的多項投資論壇，已轉移至新加坡舉行，港是否仍具有優勢呢？

在加密貨幣的發展中，香港曾經帶着重要的使命，例如香港是全球最大穩定幣Tether的起源地，市值180億美元的FTX Trading主要辦公室就在香港，也是上年籌集100億美元的初創公司Block.one的發迹地，但現時不少加密貨幣的大型活動和節目，都已轉到新加坡舉行。香港在加密貨幣的發展，又可否繼續與鄰近地方競爭呢？在成為真正的地區加密貨幣中心(Regional Crypto Hub)的路上，香港又有甚麼元素需要加強？

創意經濟開拓就業機會

在市場方面，認為除了加大力度吸引投資者及資金，香港還需要推廣創意經濟和加密貨幣的使用，例如Metaverse(元宇宙)和互動娛樂產業。去年德勤發表的報告《The Future of Creative Economy》(創意經濟的未來)就指出，在研究的9個經濟體中，包括德國、英國、法國、意大利、西班牙、土耳其等歐洲6大經濟體及日本、南韓和澳洲等亞太區3大經濟體，創意經濟已聘用了近2,000萬人。

要了解創意經濟市場，直接看交易量或業績就可以。The Sandbox(沙盒)是由香港本土初創公司Animoca Brands開發的一款區塊鏈平台，是最大的元宇宙內交通營運商之一。玩家可使用軟件製作遊戲或資產，共建整個虛擬世界。海洋公園、星展銀行、AXA安盛等品牌均已加入The Sandbox，建立社區設施以提升品牌形象。近日，滙豐銀行亦為慶祝闊別3年的國際7人欖球賽，在平台上舉行虛擬欖球體驗活動。

虛擬世界產業漸趨興旺

根據OpenSea數據，單計2021年就有65,000筆虛擬土地買賣交易，總值3.5億美元。另外，根據美國商業雜誌《Forbes》早前報道，Decentraland已成全球第二大用戶共享的以太坊虛擬世界，當中涉及21,000筆總額達1.1億美元的房地產交易。與此同時，根據調查，有75%的老闆計劃在未來兩年內接受使用加密幣或穩定幣付款。如此龐大的市場，香港又是否可以跟上？

成功的關鍵，取決於監管機構的取態以及業界諮詢結果，例如加密資產和穩定幣、數碼港元的最新發展。不論如何，支撐科技和產品發展，都需要合適的人才。除了加密幣交易所及其託管人，從新興科技如人工智能、分散式帳本技術、基礎設施、市場營銷，到產品開發、網絡安全等，都需要各方面的人才。故此，不論哪個行業和哪個職級，都應該持續進修，免得在這個新浪潮中給淹沒了。

最後送上美國汽車工程師、企業家、福特汽車公司的創始人亨利‧福特先生的名言：「無論是20歲或80歲，停止學習的人顯得衰老，持續學習者常保年輕。」共勉之。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 黃銳成