汪敦敬：「有沒有買樓」比樓價升跌更重要

香港人都將太多話題放在負面上，但近期有一些茶餘飯後的熱門話題是正面的，就是高息定期！無錯，加息潮將定期利息4厘至5厘普及化，以目前來說，實質基本通脹是1.8%至1.9%，而銀行按揭H按實際供款息口只是3.125%左右的時候，可謂十分吸引！

以前高息定期是較富有人士的遊戲，但現在即使1萬或者10萬都有相對高息的情況，可以說是大小通吃，更是「萬劍歸宗」！根據政府發布的數據反映，過去七個月香港增加的定期存款總共約有1.5萬億元，這些本來不是定期的資金，很大機會都是購買力，即是說高息定期冰封了大部分購買力，很多人將加息說成災難，但是加息也是兩面劍，有害亦有利，看回金管局記錄，單是做定期的存款總額有約6.9萬億元，但是香港住宅銀行按揭只剩餘1.9萬億元，即是說對整個社會來說，很大機會在加息中獲利是多於加重了負擔的。從沒有一個跌市是如此的銀行水浸！大家應該深思一下。

2010年推出樓市辣招之後，大多數買家都不是炒家，他們只是長線投資者及本着自用！香港樓市沒有泡沫，當你沒有想在樓市低潮賣樓的時候，樓價跌又有甚麼殺傷力？當你的收租物業無打算出售，遇上這市道租金連續上升5個月，那又怎會不是一件好事！？

所謂升跌其實只是兩個時空的比較，許多時這種比較意義是很狹窄的！不同人的經歷、機會及風險結構都不一樣，但對大多數人來說，「有沒有買樓」是比用甚麼價錢買樓更重要！偏偏很多人都沒有決心去買樓，卻沉迷討論在兩個時空的比較之中。

祥益地產總裁 汪敦敬