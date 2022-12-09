本港傳統工業家族羅氏集團放售市值逾15億工商物業

羅氏集團大手放售持有的部分工商物業。世邦魏理仕及高力國際聯合代理招標出售該集團一籃子位於長沙灣、屯門及上環的工商物業組合，物業總建築樓面面積逾23萬方呎，料市值共約15.5億元，當中以長沙灣香港紗廠工業大廈第一期及二期涉及樓面最大。

上述物業組合涉及5個工業物業及1個商業物業，建築面積合共約約233,585方呎，是次物業有意投標者可以一併或單獨購入物業，物業部分連租約或交吉，截標日期為2023年2月10日。該批放售項目中，以香港紗廠工業大廈第一期及第二期最矚目，涉及樓面面積共約137,023方呎，該批單位包括4及5樓部分，以及6樓全層，市值約9億元，佔整個項目約兩成業權。

事實上，該項目早前獲財團申請向城規會申請重建兩幢樓高33層高商廈，或一幢樓高28層的新式工廈，重建後總樓面面積超過100萬方呎。

其他放售工業物業還有同區定豐中心單位、新昌工業大廈地廠及國際工大廈單位，涉及樓面面積共約49,668方呎。另外，屯門鴻昌工業中心1期約32,261方呎全層單位。商業物業則為上環德輔道西1號共約14,633方呎寫字樓樓面。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，是次物業組合主要集中在長沙灣區，近年該區一帶銳意發展並積極轉型，多個活化項目及商業發展相繼落成，加上交通便利，前往機場或主要關口均只需數十分鐘車程，預期前景看高一線。

高力國際香港資本市場及投資服務高級執行董及主管王唯峰則指，是次出售物業市場罕有，其中，香港紗廠工業大廈鮮有放盤，項目正對港鐵荔枝角站，而鴻昌工業中心亦為市場上罕有大樓面倉庫出售，全層總樓面超過32,000方呎，及提供多面窗戶，可考慮改作迷你倉提升組金收入。

至於德輔道西1號為全海景寫字樓物業，是次出售佔全幢大廈的14層樓面，每層均可享維港景觀。整個物業組合除了可獨立洽購外，業主亦可考慮以資產包形式打包出售，預期可吸引各類型買家，包括基金投資者、本地投資者及用家。