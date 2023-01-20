專家樓評：通關內地客來港買樓　按揭成數較港人低

香港與內地恢復首階段通關，日前保安局表示通關首兩日逾48萬人預約於不同口岸前往內地，另有近兩萬人由內地入境香港，預計未來過關人流將會持續增加。恢復通關為香港經濟復甦帶來曙光，內地人可來港消費娛樂，買樓亦將變得更為方便，預期本港樓市將同樣受惠。近日已有地產代理預先制訂應對策略，如設立通關置業專門店招待內地買家。

內地人買樓後向銀行「申請房貸」，香港俗稱為「按揭」，如有意於香港置業，申請按揭上有不少注意事項。文件方面，申請人一般需要提供3至6個月的薪金紀錄、稅單、與香港人關係的證明文件、公司僱傭合約等。如申請人為自僱人士，銀行或會要求提供其公司的營業執照及審計報告等，大部分銀行對相關申請亦會較為嚴謹。

逾千萬物業最高承做四成

另外，申請人需要通過銀行對其供款能力的審查，如收入主要來自內地，計算「供款與入息比率」時，每月供款不得高於每月收入的40%。之後再要計算「壓力測試」，銀行會假設將現時按揭息率增加兩厘後，每月供款不得高於每月收入的50%。

按揭計劃方面，銀行可提供以銀行同業拆息為基準的「H按」，或以最優惠利率作基準的「P按」，現時一般銀行按揭計劃的實際按息約3.125至3.375厘水平，較內地房貸利率低。

按揭成數方面，如買家收入主要來自內地，樓價1,000萬元以下之物業最高可承做五成按揭，貸款上限為400萬元；樓價1,000萬元以上之物業最高可承做四成按揭。

內地買家申請按揭一般需要較長時間，而每間銀行審批準則不一，建議可尋找大型專業按揭轉介公司協助，他們會根據買家的個人條件，快速評估買家的按揭狀況，並作出最合適的建議及配對，讓買家在置業路上更為順暢。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦