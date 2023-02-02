利嘉閣按揭：港首季仍有機會加P　幅度料0.25厘

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，並透露未來仍會加息多於1次，今年內不會減息。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，美國加息步伐雖然放慢但加息周期未完，香港銀行加息壓力仍在，預計香港銀行首季仍大機會再加息1次，幅度為0.25厘。

她解釋，香港銀行加息幅度大幅落後於美息加幅，美國累積加息4.5厘，而同期香港最優惠利率僅上調0.625厘，香港銀行仍大機會追加。自去年12月中下旬起，1個月港元拆息持續回落。於年結過後，拆息回落幅度更快，目前已跌至2.5厘水平，以現時H按計劃普遍為H+1.3厘計，仍然高於封頂位(3.625%)水平，反映銀行仍有加息壓力，但已較12月初時曾升至5厘水平時有所減少。

她續指，過往每年年初都是銀行跟按揭業績的時間，會提供更多優惠吸客，由去年底開始銀行按揭產品愈來愈多元化，不再如以往般單一以現金回贈去作競爭，更多銀行以「快閃」優惠吸客，例如「期間限定」息率優惠，部分銀行推出「時光倒流」價，息率回到未加H按鎖息上限前的水平(3.375厘)，亦有部分銀行P按計劃實際按息比H按計劃的封頂位為低，吸引客戶選用P按，更有銀行推出一手、二手及高成按揭揭不同的息率優惠，銀行按揭產品，建議有意置業或轉按的人士，不要只着眼於回贈金額，要連同息率及高息戶口種類等去計算及衡量。