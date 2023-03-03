【有北水撐】25隻港股獲納入「港股通」名單
2023年03月03日 22:30
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（Getty Images圖片）
互聯互通股票範圍將於3月13日起擴容！綜合上海及深圳證券交易所公告，包括在港主要上市外國公司在內，合共有25隻港股齊進身「滬港通」及「深港通」下的「港股通」名單，例如太古股份公司B(00087)、渣打集團(02888)、金山雲(03869)、名創優品(09896)等，而澳優(01717)、正榮地產(06158)及雲音樂(09899)三企則均被剔除。
「滬港通」下「港股通」範圍將與「深港通」下「港股通」看齊，即「滬港通」南向會列入市值50億元及以上的恒生綜合小型股指數成分股。據上交所公告，是次共納入180隻港股，除了上述股份外，還包括保誠(02378)、和記電訊香港(00215)、六福集團(00590)、日清食品(01475)、華興資本(01911)等。
至於「深港通」下「港股通」方面，合共納入32隻港股，並剔出20隻股份，除了澳優、正榮地產及雲音樂外，還有周生生(00116)、信德集團(00242)、大家樂集團(00341)、GOGOX(快狗打車)(02246)等。