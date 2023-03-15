專家樓評：按保無得揀　用按揭「清數」難

今年初不少中小型銀行為搶按揭市場，推出「時光倒流價」按揭息率，部分低見3.125厘，較大型銀行一手及二手銀行同業拆息按揭(H按)息率3.375厘及3.625厘吸引。正當以為按揭戰即將開打之際，近日部分銀行竟已火速表優惠即將「額滿」叫停，不單中小型銀行「收水」，有按揭保險公司亦由去年底開始轉趨不積極，令到現時按保公司的選擇接近只餘下一家，會有甚麼影響？

根據香港金融管理局規定，如想做60%以上的高成數按揭，便要申請按揭保險計劃，過去香港有3間公司有提供按揭保險，但近兩年基本上已只餘下兩間仍有提供按揭保險，而在去年9月香港銀行加息後，再多一家按揭保險公司變得不太積極，亦即是說現時基本上只餘下香港按揭證券公司(HKMC)接受申請。

計算入息要求有所提高

這一變化，對於想要用高成數按揭「清數」的人士影響最大。由於這兩家按揭保險公司對「清數」按揭批核的要求有不同，現時「半淡出」狀態的按保公司，以往若通知其做高成數按揭屬清數之用，客戶計算入息要求時，只需以未來按揭供款去計算供款佔入息比率，而不用計入欠債的供款，但客戶要在提取貸款時，在律師樓清還好債務，並能取得還款證明(settlement proof)便可。

不過，由於這家「半淡出」按保公司現時已不太積極接新個案，要做清數的客戶只餘下一間按保公司選擇，而該按保公司要連同欠債部分的供款再加上按揭供款去計算入息要求，令希望用高成數按揭清數的難度大增。

另外，過往曾有個案，客戶自行向多家銀行同步申請按揭，但申報資料卻不統一，入息資料亦有混亂，由於幾間銀行皆是只交同一家按保公司批核，該按保公司發現客戶經不同銀行交的文件有出入而拒批。當時最快的解決方法，是找到有與另一家按保公司合作的銀行審批，才減省客戶作平反及解釋的時間。如同一個案於現時出現，在沒有專業人士協助下，客戶或較難自行平反，及爭取更好的條款。

即使不用申請高成數按揭，由於前文提及部分中小型銀行已經暫時「爆額」，減少接受新申請，以及審批速度放慢，而這些中小型銀行過去又一向對一些自僱人士、現金出糧審批較寬鬆，會令到相關類型的客戶銀行的選擇進一步減少。建議在置業前先作預先批核，或找專業的按揭代理幫忙，可走少一點冤枉路。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣