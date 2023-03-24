會財局：香港平均審計費用增速顯著落後業務增長

儘管審計費用水平通常反映基礎業務的複雜程度，會計及財務匯報局(下稱會財局)一份研究發現，香港平均審計費用的增長速度顯著落後上市公司業務的增長。2010年至2021年間 ，香港上市公司平均總資產增長91%，平均收入增長67%，但平均審計費用僅增長9%。反映許多上市公司在甄選核數師時會優先考慮審計費用水平，而非其他因素。會財局行政總裁馬力表示，審計費用水平除了反映上市公司基礎業務的複雜性和固有風險，亦代表核數師自身的質素和聲譽。

研究顯示，2021年香港上市公司審計費用總額131億港元，自2010年起的複合年增長為6%，而2021年單一審計項目的審計費用平均及中位數分別為540萬元及210萬元。計及通脹調整，平均費用及中位數費用自2010年下降20%及10%。

研究又指出，對於審計逾100家上市公司的A類會計師行，無論以審計費用或審計項目數量計算的市佔率，均於2019年到達頂峰後持續下降。

值得留意的是，更換核數師與審計費用隨之減少之間存在強烈關聯。於2020年和2021年更換核數師的上市公司數目持續增加。在2020年和2021年更換核數師的249家和285家上市公司中，分別有80.7%和69.5%的公司下調了審計費用。