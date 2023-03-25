庫克：過去30年蘋果與中國共同成長　AI發明者要保證技術正確使用

美國蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克於今(25日)至下周一(27日)出席在北京舉行的【中國發展高層論壇2023年會】，他在會上稱，今年是集團進入中國30周年，「能夠回來(中國)太好了」，乃他自2019年10月之後首次訪華。他指，在過去30年間，「蘋果與中國共同成長，我們都很享受」，而Apple在中國有龐大的供應鏈，集團的應用商店也在蓬勃發展。

庫克認為，創新在中國發展很快，相信它還會再加速。當前全球在人工智能(AI)等方面的創新速度是非常迅速，這些技術將對人類產生重大影響。作為技術的發明者，必須保證人們正確地使用這些技術，讓技術能夠幫助人類。

另外，庫克又鼓勵中國年輕人，「現在就是最好的時代，做好準備，機會一定會來」。中國發展高層論壇顧問盧邁問道是否意味誰都有可能成為另外一個CEO時，庫克回答指「當然，我自己就是個生動的例子，一切皆有可能」。他補充，蘋果公司已確定將對中國發展研究基金會的捐助增加至1億元人民幣，並加強中國鄉村數碼教育等方面的支持，為中國各個教師和學生創造成長機會。